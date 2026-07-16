Lufthansa baut Flugverbindungen in die Golfregion wieder aus

Lufthansa-Flugzeuge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Lufthansa will ab September den Flugverkehr in die Golfregion wieder ausbauen. Verbindungen nach Saudi-Arabien sowie nach Jordanien wÃ¼rden schrittweise aufgenommen, teilte die Airline am Donnerstag mit.



ZunÃ¤chst wird die Lufthansa ihre Verbindung nach Riad ab 10. September wieder reaktivieren und dreimal wÃ¶chentlich von Frankfurt aus anfliegen. AnschlieÃŸend soll ITA Airways, die mittlerweile auch zur Lufthansa-Gruppe gehÃ¶rt, ihre FlÃ¼ge von Rom nach Riad ab 15. September wieder aufnehmen und fÃ¼nfmal wÃ¶chentlich bedienen. Ab 2. Oktober soll Lufthansa-Tochter Austrian Airlines ihre Verbindungen von Wien nach Amman wieder dreimal wÃ¶chentlich anbieten.



"Die Lufthansa Group beobachtet und bewertet die Lage im Nahen Osten kontinuierlich und steht hierzu in engem Kontakt mit den BehÃ¶rden", erklÃ¤rte das Unternehmen. Ã„nderungen seien "aufgrund der dynamischen Situation mÃ¶glich".



Die Airlines des Lufthansa-Konzerns hatten wegen des Iran-Kriegs im FrÃ¼hjahr viele Ziele im Nahen Osten gestrichen.

