EuGH: Google muss womÃ¶glich fÃ¼r Youtube-Videos von GeschÃ¤ftspartner haften

Logos von Google und Youtube

Google kann in Italien womÃ¶glich fÃ¼r Youtube-Videos mit GlÃ¼cksspielwerbung haftbar gemacht werden, die ein GeschÃ¤ftspartner hochlud. Das entschied der EuGH. Das italienische Gericht muss prÃ¼fen, ob Google die Inhalte der Videos kannte.

Google kann in Italien womÃ¶glich fÃ¼r Youtube-Videos mit GlÃ¼cksspielwerbung haftbar gemacht werden, die ein GeschÃ¤ftspartner hochlud. Das entschied der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg am Donnerstag. Das italienische Gericht muss aber prÃ¼fen, ob Google die Inhalte der Videos kannte. (Az. C-421/24)



In Italien ist Werbung fÃ¼r GlÃ¼cksspiele oder Wetten mit Geldgewinnen verboten. 2022 verhÃ¤ngte die italienische AufsichtsbehÃ¶rde eine Geldstrafe von 750.000 Euro gegen Google. Das Unternehmen musste auÃŸerdem mehrere Videos von Youtube entfernen, die fÃ¼r Online-Gewinnspiele warben.



Diese Videos waren von einem Content-Ersteller hochgeladen worden, der eine GeschÃ¤ftspartnerschaft mit Google hatte. Darin war vorgesehen, dass die Einnahmen aus der vor jedem Video geschalteten Werbung geteilt wurden. AuÃŸerdem wurde vereinbart, dass die Inhalte der Videos, das Hauptthema des Kanals, die meistgesehenen und neuesten Videos sowie die zugehÃ¶rigen Metadaten kontrolliert wurden.



Google klagte gegen die Entscheidung der BehÃ¶rde vor einem italienischen Gericht. Dieses befragte den EuGH. Der EuGH erklÃ¤rte nun, dass eine Befreiung von der Haftung in einem solchen Fall nur fÃ¼r Vermittler in Frage kÃ¤me, die nichts Ã¼ber die Videos wÃ¼ssten. Wenn Betreiber dagegen das Hauptthema eines Videokanals, die meistgesehenen oder neuesten Videos und die zugehÃ¶rigen Metadaten prÃ¼fen, sei die Lage anders.



Dann kÃ¶nnten sie nicht geltend machen, nur als Vermittler zu handeln. Das italienische Gericht muss nun den Vertrag daraufhin prÃ¼fen, ob Google in Unkenntnis darÃ¼ber sein konnte, dass der Kanal Gewinn- und GlÃ¼cksspiele als Hauptthema hatte und in Videos dafÃ¼r warb.