Wirtschaft

Steuerbetrug: Klingbeil und Hubig wollen Straffreiheit bei Selbstanzeige abschaffen

  • AFP - 16. Juli 2026, 12:18 Uhr
Bild vergrößern: Steuerbetrug: Klingbeil und Hubig wollen Straffreiheit bei Selbstanzeige abschaffen
Geldscheine
Bild: AFP

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (beide SPD) wollen kÃ¼nftig hÃ¤rter gegen Steuerhinterziehung vorgehen und dafÃ¼r die Straffreiheit bei Selbstanzeige abschaffen.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (beide SPD) wollen kÃ¼nftig hÃ¤rter gegen Steuerhinterziehung vorgehen und dafÃ¼r unter anderem die Straffreiheit bei Selbstanzeige in heutiger Form abschaffen. "Kriminelle dÃ¼rfen sich nicht mehr einfach so freikaufen kÃ¶nnen", heiÃŸt es in einem Aktionsplan gegen Steuer- und FinanzkriminalitÃ¤t, den Klingbeil und Hubig am Donnerstag zusammen in Berlin vorstellten.

Die beiden SPD-Politiker wollen zudem Steuerhinterziehung wieder als Verbrechenstatbestand verankern, um besonders schwere FÃ¤lle "hÃ¤rter zu ahnden". Damit lÃ¤ge die Mindeststrafe bei einem Jahr Freiheitstrafe und das HÃ¶chstmaÃŸ bei 15 Jahren. Bisher kÃ¶nnen in besonders schweren FÃ¤llen der Steuerhinterziehung sechs Monate bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verhÃ¤ngt werden.

FÃ¼r organisierte SteuerkriminalitÃ¤t soll der Strafrahmen laut Aktionsplan auf bis zu 15 Jahre erhÃ¶ht werden, "um etwa FÃ¤llen bandenmÃ¤ÃŸiger Steuerhinterziehung mit der nÃ¶tigen HÃ¤rte zu begegnen". Zur Abschreckung wollen Klingbeil und Hubig auch "den systematischen Datenerwerb" ausbauen.Â 

Um FinanzkriminalitÃ¤t zu bekÃ¤mpfen, soll zudem der Zoll gestÃ¤rkt werden. Dort soll ein Zentrum gegen Steuer- und FinanzkriminalitÃ¤t entstehen, in dem Steuerfahnderinnen und -fahnder aus den LÃ¤ndern, Ermittler und Analysten der BundesbehÃ¶rden zusammenarbeiten.

Der Aktionsplan sieht auch eine VerlÃ¤ngerung der Aufbewahrungsfristen fÃ¼r Buchungsbelege auf 15 Jahre vor. DafÃ¼r hatte sich etwa die Organisation Finanzwende stark gemacht, um FinanzkriminalitÃ¤t besser bekÃ¤mpfen zu kÃ¶nnen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Umsatz mit Produkten rund um den Umweltschutz 2024 nach Jahren erstmals gesunken
    Umsatz mit Produkten rund um den Umweltschutz 2024 nach Jahren erstmals gesunken

    Der Umsatz mit GÃ¼tern und Leistungen fÃ¼r den Umweltschutz ist im Jahr 2024 nach jahrelangen Anstiegen erstmals wieder gesunken. Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungssektor

    Mehr
    GroÃŸbritannien verstaatlicht Stahlkonzern British Steel
    GroÃŸbritannien verstaatlicht Stahlkonzern British Steel

    Die britische Regierung hat die Verstaatlichung des Stahlkonzerns British Steel angekÃ¼ndigt. Der Schritt erfolge, um "die Zukunft der Stahlproduktion im Vereinigten KÃ¶nigreich

    Mehr
    Zahl der Wohnungen in Deutschland steigt um knapp 200.000
    Zahl der Wohnungen in Deutschland steigt um knapp 200.000

    Die Zahl der Wohnungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 196.000 oder 0,4 Prozent angestiegen. Zum Jahresende 2025 gab es rund 44,0 Millionen Wohnungen, wie das

    Mehr
    EuGH: Google muss womÃ¶glich fÃ¼r Youtube-Videos von GeschÃ¤ftspartner haften
    EuGH: Google muss womÃ¶glich fÃ¼r Youtube-Videos von GeschÃ¤ftspartner haften
    Britische BehÃ¶rde leitet Untersuchung zu Jugendschutz bei Onlinedienst Tiktok ein
    Britische BehÃ¶rde leitet Untersuchung zu Jugendschutz bei Onlinedienst Tiktok ein
    Weitere Konsolidierung im Bereich Lieferdienste: Uber Ã¼bernimmt Delivery Hero
    Weitere Konsolidierung im Bereich Lieferdienste: Uber Ã¼bernimmt Delivery Hero
    Chiphersteller TSMC aus Taiwan verzeichnet Gewinnplus von 77,4 Prozent
    Chiphersteller TSMC aus Taiwan verzeichnet Gewinnplus von 77,4 Prozent
    Nach Fund von totem Mann in Hamburger Wald: Zusammenhang mit Arbeitsunfall
    Nach Fund von totem Mann in Hamburger Wald: Zusammenhang mit Arbeitsunfall
    Lufthansa baut Flugverbindungen in die Golfregion wieder aus
    Lufthansa baut Flugverbindungen in die Golfregion wieder aus
    Ex-FDP-Chef DÃ¼rr wird GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer von E-Fuels-Startup
    Ex-FDP-Chef DÃ¼rr wird GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer von E-Fuels-Startup
    Trumps Justizminister Blanche gerÃ¤t im US-Senat ins Schleudern
    Trumps Justizminister Blanche gerÃ¤t im US-Senat ins Schleudern
    AfD-Veranstaltung: EmpÃ¶rung nach Ã„uÃŸerungen von Kabarettist Steimle zu Merz
    AfD-Veranstaltung: EmpÃ¶rung nach Ã„uÃŸerungen von Kabarettist Steimle zu Merz
    Ukraine: Chef von Energiekonzern Naftogaz neuer Regierungschef
    Ukraine: Chef von Energiekonzern Naftogaz neuer Regierungschef

    Top Meldungen

    Bericht: VW-Aufsichtsrat vertagt Entscheidung Ã¼ber Arbeitsdirektor
    Bericht: VW-Aufsichtsrat vertagt Entscheidung Ã¼ber Arbeitsdirektor

    Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Streit zwischen Arbeitnehmer- und EigentÃ¼merlager bei Volkswagen greift inzwischen auch auf die Besetzung des Vorstands Ã¼ber. Eine

    Mehr
    Haus mit zwei Wohnungen ist kein Einfamilienhaus: Makler vor BGH erfolgreich
    Haus mit zwei Wohnungen ist kein Einfamilienhaus: Makler vor BGH erfolgreich

    Ein Makler ist vor dem Bundesgerichtshof (BGH) erfolgreich dagegen vorgegangen, dass der KÃ¤ufer eines Mehrfamilienhauses seine geforderte Provision nicht zahlen wollte. Wenn eine

    Mehr
    Umweltschutzbranche verliert erstmals seit Jahren an Umsatz
    Umweltschutzbranche verliert erstmals seit Jahren an Umsatz

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Betriebe des Produzierenden Gewerbes und des Dienstleitungssektors haben im Jahr 2024 in Deutschland 117,5 Milliarden Euro Umsatz mit

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts