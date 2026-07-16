Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (beide SPD) wollen kÃ¼nftig hÃ¤rter gegen Steuerhinterziehung vorgehen und dafÃ¼r unter anderem die Straffreiheit bei Selbstanzeige in heutiger Form abschaffen. "Kriminelle dÃ¼rfen sich nicht mehr einfach so freikaufen kÃ¶nnen", heiÃŸt es in einem Aktionsplan gegen Steuer- und FinanzkriminalitÃ¤t, den Klingbeil und Hubig am Donnerstag zusammen in Berlin vorstellten.
Die beiden SPD-Politiker wollen zudem Steuerhinterziehung wieder als Verbrechenstatbestand verankern, um besonders schwere FÃ¤lle "hÃ¤rter zu ahnden". Damit lÃ¤ge die Mindeststrafe bei einem Jahr Freiheitstrafe und das HÃ¶chstmaÃŸ bei 15 Jahren. Bisher kÃ¶nnen in besonders schweren FÃ¤llen der Steuerhinterziehung sechs Monate bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verhÃ¤ngt werden.
FÃ¼r organisierte SteuerkriminalitÃ¤t soll der Strafrahmen laut Aktionsplan auf bis zu 15 Jahre erhÃ¶ht werden, "um etwa FÃ¤llen bandenmÃ¤ÃŸiger Steuerhinterziehung mit der nÃ¶tigen HÃ¤rte zu begegnen". Zur Abschreckung wollen Klingbeil und Hubig auch "den systematischen Datenerwerb" ausbauen.Â
Um FinanzkriminalitÃ¤t zu bekÃ¤mpfen, soll zudem der Zoll gestÃ¤rkt werden. Dort soll ein Zentrum gegen Steuer- und FinanzkriminalitÃ¤t entstehen, in dem Steuerfahnderinnen und -fahnder aus den LÃ¤ndern, Ermittler und Analysten der BundesbehÃ¶rden zusammenarbeiten.
Der Aktionsplan sieht auch eine VerlÃ¤ngerung der Aufbewahrungsfristen fÃ¼r Buchungsbelege auf 15 Jahre vor. DafÃ¼r hatte sich etwa die Organisation Finanzwende stark gemacht, um FinanzkriminalitÃ¤t besser bekÃ¤mpfen zu kÃ¶nnen.
Wirtschaft
Steuerbetrug: Klingbeil und Hubig wollen Straffreiheit bei Selbstanzeige abschaffen
- AFP - 16. Juli 2026, 12:18 Uhr
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (beide SPD) wollen kÃ¼nftig hÃ¤rter gegen Steuerhinterziehung vorgehen und dafÃ¼r die Straffreiheit bei Selbstanzeige abschaffen.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (beide SPD) wollen kÃ¼nftig hÃ¤rter gegen Steuerhinterziehung vorgehen und dafÃ¼r unter anderem die Straffreiheit bei Selbstanzeige in heutiger Form abschaffen. "Kriminelle dÃ¼rfen sich nicht mehr einfach so freikaufen kÃ¶nnen", heiÃŸt es in einem Aktionsplan gegen Steuer- und FinanzkriminalitÃ¤t, den Klingbeil und Hubig am Donnerstag zusammen in Berlin vorstellten.
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