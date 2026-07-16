Urteil zu BrÃ¼ckeneinsturz in Genua: ZwÃ¶lf Jahre Haft fÃ¼r Ex-Chef von Autobahnbetreiber

Das Gericht in Genua verkÃ¼ndete am Donnerstag sein Urteil

Acht Jahre nach dem tÃ¶dlichen Einsturz der Morandi-AutobahnbrÃ¼cke im norditalienischen Genua ist der damalige Chef des Autobahnbetreibers zu zwÃ¶lf Jahren GefÃ¤ngnis verurteilt worden. Er wurde unter anderem wegen fahrlÃ¤ssiger TÃ¶tung schuldig gesprochen.

Acht Jahre nach dem tÃ¶dlichen Einsturz der Morandi-AutobahnbrÃ¼cke im norditalienischen Genua ist der damalige Chef desÂ Autobahnbetreibers zu zwÃ¶lf Jahren GefÃ¤ngnis verurteilt worden. Das Gericht in Genua sprach Giovanni Castellucci, zum Zeitpunkt des UnglÃ¼cks Generaldirektor des Betreiberunternehmens Autostrade per l'Italia (Aspi), am Donnerstag unter anderem wegen fahrlÃ¤ssiger TÃ¶tung schuldig. Bei dem UnglÃ¼ck am 14. August 2018 waren 43 Menschen ums Leben gekommen.



Damals hatte ein Pfeiler der Morandi-BrÃ¼cke nachgegeben, sodass die Fahrbahn des vielbefahrenen, riesigen Bauwerks auf einer Strecke von etwa 200 Metern wegbrach. Dutzende Fahrzeuge stÃ¼rzten in die Tiefe. Nach Angaben des Ermittlungsrichters waren seit der Einweihung der BrÃ¼cke 1967 "nicht einmal minimale InstandhaltungsmaÃŸnahmen ergriffen" worden, um die Tragseile des 2018 eingestÃ¼rzten Pfeilers zu verstÃ¤rken.



Die Staatsanwaltschaft hatte fÃ¼r die 57 Angeklagten in dem Mammut-Prozess insgesamt mehr als 400 Jahre GefÃ¤ngnis gefordert wegen fahrlÃ¤ssiger TÃ¶tung, GefÃ¤hrdung der Verkehrssicherheit und UrkundenfÃ¤lschung.Â Bei den Angeklagten handelt es sich Ã¼berwiegend um FÃ¼hrungskrÃ¤fte von Aspi und dessen Tochterunternehmen Spea sowie um Angestellte des italienischen Infrastrukturministeriums.



Castellucci sitzt bereits im GefÃ¤ngnis. Er wurde wegen eines VerkehrsunglÃ¼cks verurteilt, bei dem 2013 ein Bus ein BrÃ¼ckengelÃ¤nder in SÃ¼ditalien durchbrochen hatte und in die Tiefe gestÃ¼rzt war. Damals starben 40 Menschen.



Der Einsturz der Morandi-BrÃ¼cke warf auch ein Schlaglicht auf den maroden Zustand von Italiens Verkehrsinfrastruktur und die fragwÃ¼rdige Rolle von Aspi. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, die Instandhaltung des Bauwerks zur Kostenersparnis vernachlÃ¤ssigt zu haben.