Nach PolizeischÃ¼ssen auf bewaffneten Mann in Dresden: Antrag auf Unterbringung

Polizeibeamter mit Handschellen

Nach SchÃ¼ssen der Polizei auf einen bewaffneten Mann in Dresden hat die Staatsanwaltschaft die vorlÃ¤ufige Unterbringung des Manns in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt.

Nach SchÃ¼ssen der Polizei auf einen bewaffneten Mann in Dresden hat die Staatsanwaltschaft die vorlÃ¤ufige Unterbringung des Manns in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt. Dem 41-JÃ¤hrigen wird unter anderem versuchte gefÃ¤hrliche KÃ¶rperverletzung und Bedrohung vorgeworfen, wie die BehÃ¶rde am Donnerstag mitteilte. Demnach soll er am Sonntag versucht haben, einen 23-JÃ¤hrigen mit einem Hammer zu schlagen.Â



Der Mann konnte den Angriff unverletzt abwehren. Am Mittwoch soll der 41-JÃ¤hrige eine Schusswaffe auf drei Bauarbeiter gehalten und dabei SchussgerÃ¤usche imitiert haben. AnschlieÃŸend habe er die Waffen offen in einem LebensmittelgeschÃ¤ft getragen.



Nach Verlassen des GeschÃ¤fts soll er auf die Knie gegangen sein und mehrfach "Allahu Akbar" gerufen haben. Dabei soll er die Waffe ruckartig auf zwischenzeitlich eingetroffene Polizisten gerichtet haben.



AnschlieÃŸend schossen Polizisten zweimal auf ihn. Er wurde dabei schwer verletzt. Der Mann wurde vorlÃ¤ufig festgenommen und anschlieÃŸend in ein Krankenhaus gebracht. Weil es Hinweise auf eine psychische Erkrankung gibt, beantragte die Staatsanwaltschaft die Unterbringung des Mannes. Er ist bereits vorbestraft. Hinweise auf ein islamistisches Motiv gebe es nicht.Â



Eine VorfÃ¼hrung vor einer Ermittlungsrichterin wurde fÃ¼r den weiteren Donnerstag angesetzt. Ob die Beamten die Waffen rechtmÃ¤ÃŸig einsetzten, soll in einem separaten Verfahren ermittelt werden.Â