"Wahres Blutbad": Lange Haftstrafe fÃ¼r 31-JÃ¤hrigen wegen Messerangriffs in Berlin

Relief an Landgericht Berlin

Wegen eines tÃ¶dlichen Angriffs auf einen Mann mit einem etwa 30 Zentimeter langen KÃ¼chenmesser hat das Landgericht Berlin einen 31-JÃ¤hrigen zu zwÃ¶lf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Die Kammer sprach von einem 'wahren Blutbad'.

Wegen eines tÃ¶dlichen Angriffs auf einen Mann mit einem etwa 30 Zentimeter langen KÃ¼chenmesser hat das Landgericht Berlin einen 31-JÃ¤hrigen zu zwÃ¶lf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte Ende Januar einem 21-JÃ¤hrigen nach einem geselligen Abend in der Wohnung eines Freunds schwerste Stich- und Schnittverletzungen zugefÃ¼gt hatte, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag mitteilte.



Der Angeklagte habe dem Opfer ohne erkennbaren Anlass das Messer mehrfach massiv in die linke Halsseite gestoÃŸen und dabei unter anderem groÃŸe HalsgefÃ¤ÃŸe sowie die Luft- und die SpeiserÃ¶hre durchtrennt. Zudem habe er mehrfach auf den Brustkorb eingestochen und lebenswichtige Organe sowie GefÃ¤ÃŸe verletzt. Das 21-jÃ¤hrige Opfer sei verblutet. Der Vorsitzende der Kammer sprach in seiner UrteilsbegrÃ¼ndung demnach von einem "wahren Blutbad".



Das Gericht sprach den Angeklagten des Totschlags schuldig. Er selbst bestritt die Tat. Das Motiv konnte der Kammer zufolge nicht aufgeklÃ¤rt werden. Ein Mordmerkmal sei nicht festgestellt worden. Es hÃ¤tten sich letztlich auch keine Nachweise finden kÃ¶nnen, dass die SchuldfÃ¤higkeit des Angeklagten womÃ¶glich aufgrund einer psychischen StÃ¶rung vermindert oder gar aufgehoben gewesen sein kÃ¶nnte.



Als strafverschÃ¤rfend wertete die Kammer nach Angaben der Sprecherin auch die schweren psychischen Folgen fÃ¼r die ebenfalls in der Wohnung anwesenden Zeugen, die zuvor noch gemeinsam mit dem Angeklagten und dem spÃ¤ter GetÃ¶teten zu Abend gegessen und Karten gespielt hatten.



Die Verteidigung hatte einen Freispruch beantragt und in ihrem PlÃ¤doyer darauf verwiesen, dass womÃ¶glich ein Wahnerleben oder ein posttraumatischer Flashback eine Rolle gespielt haben kÃ¶nnten. Das Urteil ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig.