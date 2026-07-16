Elf Tote und 19 Verletzte bei Brand in Kinderheim in Algerien

Polizisten vor dem ausgebrannten Waisenhaus in Algier

Bei einem Brand in einem Kinderheim in Algerien sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen, darunter mehrere Kinder. Zudem gibt es laut der vorlÃ¤ufigen Bilanz des UnglÃ¼cks in einem Vorort der Hauptstadt Algier 19 Verletzte.

Bei einem Brand in einem Kinderheim in Algerien sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen, darunter mehrere Kinder. Zudem gebe es laut der vorlÃ¤ufigen Bilanz des UnglÃ¼cks in einem Vorort der Hauptstadt Algier 19 Verletzte, teilte der algerische Zivilschutz am Donnerstag mit. Der algerische Staatschef Abdelmadjid Tebboune beklagte wÃ¤hrend eines Berlin-Besuchs, dass "mehrere Kinder" unter den Toten seien. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zeigte sich bestÃ¼rzt.



Der LÃ¶scheinsatz in Mohammadia, einem Vorort der Hauptstadt Algier, hatte laut Zivilschutz gegen 03.00 Uhr morgens begonnen. Der 41 Jahre alte Anwohner Abdessalam Merrah sagte der Nachrichtenagentur AFP, auÃŸer der Feuerwehr habe er um diese Zeit auch die "Schreie der Kinder" gehÃ¶rt.



Ein anderer Augenzeuge berichtete, die Feuerwehr habe eine KettensÃ¤ge einsetzen mÃ¼ssen, um ein Metallgitter von einem Fenster zu entfernen. Ein AFP-Journalist sah vor Ort schwarze Spuren um die Fenster des GebÃ¤udes. Die Brandursache war zunÃ¤chst unklar.



Staatschef Tebboune brachte wÃ¤hrend seines Deutschland-Besuchs seine Anteilnahme zum Ausdruck. Unter den Todesopfern seien auch mehrere Kinder, sagte er laut der algerischen Nachrichtenagentur APS.



Bundeskanzler Merz sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Tebboune in Berlin, er habe "mit groÃŸer BestÃ¼rzung" von dem Brand in Algier erfahren. An Tebboune gerichtet fÃ¼gte er hinzu: "Ich mÃ¶chte Ihnen und Ihrem Land im Namen der Bundesrepublik Deutschland meine tiefe Anteilnahme aussprechen und Sie bitten, dies auch an die Familien der Opfer so weiterzugeben."



Der algerische MinisterprÃ¤sident Sifi Ghrieb besuchte Verletzte in einer auf Brandverletzungen spezialisierten Klinik in Zeralda, einem Vorort von Algier, sowie im Mustapha-Bacha-Krankenhaus in der Hauptstadt, wie das algerische Fernsehen zeigte.



Der Chef der Rechtsmedizin des Mustapha-Bacha-Krankenhauses, Rachid Belhadj, sagte dem algerischen Fernsehen, einige Leichen seien bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. FÃ¼r ihre Identifizierung wÃ¼rden nun DNA-Proben benÃ¶tigt, das Verfahren werde mehrere Tage in Anspruch nehmen.



Wie SÃ¼deuropa leidet auch Algerien seit Tagen unter einer Hitzewelle. Vom 8. bis zum 15. Juli brachen in verschiedenen Regionen des nordafrikanischen Landes insgesamt 932 BrÃ¤nde aus, wie der Zivilschutz laut APS mitteilte. 913 davon seien bis Mittwochmorgen gelÃ¶scht worden. Im Norden des Landes starb diese Woche ein 59 Jahre alter Stadtangestellter, als er der Feuerwehr bei der BrandbekÃ¤mpfung half.



Der menschengemachte Klimawandel trÃ¤gt zu hÃ¤ufigeren und heftigeren WaldbrÃ¤nden bei. Immer wieder werden Feuer absichtlich gelegt.