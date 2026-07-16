Brennpunkte

Elf Tote und 19 Verletzte bei Brand in Kinderheim in Algerien

  • AFP - 16. Juli 2026, 17:35 Uhr
Bild vergrößern: Elf Tote und 19 Verletzte bei Brand in Kinderheim in Algerien
Polizisten vor dem ausgebrannten Waisenhaus in Algier
Bild: AFP

Bei einem Brand in einem Kinderheim in Algerien sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen, darunter mehrere Kinder. Zudem gibt es laut der vorlÃ¤ufigen Bilanz des UnglÃ¼cks in einem Vorort der Hauptstadt Algier 19 Verletzte.

Bei einem Brand in einem Kinderheim in Algerien sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen, darunter mehrere Kinder. Zudem gebe es laut der vorlÃ¤ufigen Bilanz des UnglÃ¼cks in einem Vorort der Hauptstadt Algier 19 Verletzte, teilte der algerische Zivilschutz am Donnerstag mit. Der algerische Staatschef Abdelmadjid Tebboune beklagte wÃ¤hrend eines Berlin-Besuchs, dass "mehrere Kinder" unter den Toten seien. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zeigte sich bestÃ¼rzt.

Der LÃ¶scheinsatz in Mohammadia, einem Vorort der Hauptstadt Algier, hatte laut Zivilschutz gegen 03.00 Uhr morgens begonnen. Der 41 Jahre alte Anwohner Abdessalam Merrah sagte der Nachrichtenagentur AFP, auÃŸer der Feuerwehr habe er um diese Zeit auch die "Schreie der Kinder" gehÃ¶rt.

Ein anderer Augenzeuge berichtete, die Feuerwehr habe eine KettensÃ¤ge einsetzen mÃ¼ssen, um ein Metallgitter von einem Fenster zu entfernen. Ein AFP-Journalist sah vor Ort schwarze Spuren um die Fenster des GebÃ¤udes. Die Brandursache war zunÃ¤chst unklar.

Staatschef Tebboune brachte wÃ¤hrend seines Deutschland-Besuchs seine Anteilnahme zum Ausdruck. Unter den Todesopfern seien auch mehrere Kinder, sagte er laut der algerischen Nachrichtenagentur APS.

Bundeskanzler Merz sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Tebboune in Berlin, er habe "mit groÃŸer BestÃ¼rzung" von dem Brand in Algier erfahren. An Tebboune gerichtet fÃ¼gte er hinzu: "Ich mÃ¶chte Ihnen und Ihrem Land im Namen der Bundesrepublik Deutschland meine tiefe Anteilnahme aussprechen und Sie bitten, dies auch an die Familien der Opfer so weiterzugeben."

Der algerische MinisterprÃ¤sident Sifi Ghrieb besuchte Verletzte in einer auf Brandverletzungen spezialisierten Klinik in Zeralda, einem Vorort von Algier, sowie im Mustapha-Bacha-Krankenhaus in der Hauptstadt, wie das algerische Fernsehen zeigte.

Der Chef der Rechtsmedizin des Mustapha-Bacha-Krankenhauses, Rachid Belhadj, sagte dem algerischen Fernsehen, einige Leichen seien bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. FÃ¼r ihre Identifizierung wÃ¼rden nun DNA-Proben benÃ¶tigt, das Verfahren werde mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Wie SÃ¼deuropa leidet auch Algerien seit Tagen unter einer Hitzewelle. Vom 8. bis zum 15. Juli brachen in verschiedenen Regionen des nordafrikanischen Landes insgesamt 932 BrÃ¤nde aus, wie der Zivilschutz laut APS mitteilte. 913 davon seien bis Mittwochmorgen gelÃ¶scht worden. Im Norden des Landes starb diese Woche ein 59 Jahre alter Stadtangestellter, als er der Feuerwehr bei der BrandbekÃ¤mpfung half.

Der menschengemachte Klimawandel trÃ¤gt zu hÃ¤ufigeren und heftigeren WaldbrÃ¤nden bei. Immer wieder werden Feuer absichtlich gelegt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Russische Rakete lÃ¶ste Luftalarm vor Nato-Gipfel in Ankara aus
    Russische Rakete lÃ¶ste Luftalarm vor Nato-Gipfel in Ankara aus

    Ankara (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor dem Start des Nato-Gipfels vergangene Woche in der tÃ¼rkischen Hauptstadt Ankara ist es zu einem heiklen Sicherheitsvorfall gekommen.

    Mehr
    Nach PolizeischÃ¼ssen auf bewaffneten Mann in Dresden: Antrag auf Unterbringung
    Nach PolizeischÃ¼ssen auf bewaffneten Mann in Dresden: Antrag auf Unterbringung

    Nach SchÃ¼ssen der Polizei auf einen bewaffneten Mann in Dresden hat die Staatsanwaltschaft die vorlÃ¤ufige Unterbringung des Manns in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt.

    Mehr
    BrÃ¼ckeneinsturz in Genua: Bis zu zwÃ¶lf Jahre Haft fÃ¼r 32 der 57 Angeklagten
    BrÃ¼ckeneinsturz in Genua: Bis zu zwÃ¶lf Jahre Haft fÃ¼r 32 der 57 Angeklagten

    43 Menschen starben, als im Sommer 2018 in Genua die Morandi-AutobahnbrÃ¼cke einstÃ¼rzte. Acht Jahre spÃ¤ter und nach einem krÃ¤ftezehrenden vierjÃ¤hrigen Gerichtsverfahren sind

    Mehr
    Brasilien wird das erste Ziel von Trumps neuen ZÃ¶llen - 25 Prozent Aufschlag
    Brasilien wird das erste Ziel von Trumps neuen ZÃ¶llen - 25 Prozent Aufschlag
    Cyberangriff auf TiefkÃ¼hlunternehmen in Japan betrifft nun auch Eishersteller
    Cyberangriff auf TiefkÃ¼hlunternehmen in Japan betrifft nun auch Eishersteller
    BrÃ¼ssel: Google muss KI-Chatbots der Konkurrenz auf Android-Handys zulassen
    BrÃ¼ssel: Google muss KI-Chatbots der Konkurrenz auf Android-Handys zulassen
    Landgericht Bonn verhÃ¤ngt BewÃ¤hrungsstrafe fÃ¼r Hilfe bei versuchten Cum-Ex-GeschÃ¤ften
    Landgericht Bonn verhÃ¤ngt BewÃ¤hrungsstrafe fÃ¼r Hilfe bei versuchten Cum-Ex-GeschÃ¤ften
    Visa-VerschÃ¤rfung: USA begrenzen Aufenthalt von auslÃ¤ndischen Studenten und Journalisten
    Visa-VerschÃ¤rfung: USA begrenzen Aufenthalt von auslÃ¤ndischen Studenten und Journalisten
    Deutschland und Algerien wollen Bau von Wasserstoff-Pipeline vorantreiben
    Deutschland und Algerien wollen Bau von Wasserstoff-Pipeline vorantreiben
    Merz setzt auf mehr Rohstofflieferungen aus Algerien
    Merz setzt auf mehr Rohstofflieferungen aus Algerien
    Tod nach Streit mit Skatern in Nordrhein-Westfalen: MutmaÃŸlich Beteiligter stellt sich
    Tod nach Streit mit Skatern in Nordrhein-Westfalen: MutmaÃŸlich Beteiligter stellt sich
    VaterglÃ¼ck von Spahn: Keine Ã„nderung der Rechtslage bei Leihmutterschaft geplant
    VaterglÃ¼ck von Spahn: Keine Ã„nderung der Rechtslage bei Leihmutterschaft geplant
    "Wahres Blutbad": Lange Haftstrafe fÃ¼r 31-JÃ¤hrigen wegen Messerangriffs in Berlin

    Top Meldungen

    Bericht: Hitzewelle kostet deutsche Wirtschaft mindestens 6,3 Milliarden Euro
    Bericht: Hitzewelle kostet deutsche Wirtschaft mindestens 6,3 Milliarden Euro

    Die Hitzewelle im Juni ist der deutschen Wirtschaft einem Medienbericht zufolge teuer zu stehen gekommen. Die zweiwÃ¶chige Hitzeperiode habe die Wirtschaft mindestens 6,3

    Mehr
    Hitzewelle kostet deutsche Wirtschaft mindestens 6,3 Milliarden Euro
    Hitzewelle kostet deutsche Wirtschaft mindestens 6,3 Milliarden Euro

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die zweiwÃ¶chige Hitzeperiode Ende Juni kostete die deutsche Wirtschaft mindestens 6,3 Milliarden Euro. Das berichtet das "Handelsblatt"

    Mehr
    HausÃ¤rzteverband kritisiert Gesundheitsministerin scharf
    HausÃ¤rzteverband kritisiert Gesundheitsministerin scharf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des HausÃ¤rzteverbands, Nicola Buhlinger-GÃ¶pfarth, hat Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) scharf kritisiert. Die Ministerin

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts