BrÃ¼ckeneinsturz in Genua: Bis zu zwÃ¶lf Jahre Haft fÃ¼r 32 der 57 Angeklagten

Das Gericht in Genua verkÃ¼ndete am Donnerstag seine Urteile

In dem Prozess zum Einsturz der Morandi-BrÃ¼cke in Genua sind 32 der 57 Angeklagten schuldig gesprochen worden. Zum Abschluss des vierjÃ¤hrigen Gerichtsverfahrens wurden unter anderem der Ex-Chef des Autobahnbetreibers Aspi zu zwÃ¶lf Jahren Haft verurteilt.

43 Menschen starben, als im Sommer 2018 in Genua die Morandi-AutobahnbrÃ¼cke einstÃ¼rzte. Acht Jahre spÃ¤ter und nach einem krÃ¤ftezehrenden vierjÃ¤hrigen Gerichtsverfahren sind am Donnerstag 32 der 57 Angeklagten schuldig gesprochen und zu Strafen von bis zu zwÃ¶lf Jahren Haft verurteilt worden. Zum Abschluss des Mammut-Prozesses in der norditalienischen Stadt waren zahlreiche Opfer-AngehÃ¶rige gekommen.



Giovanni Castellucci, zum Zeitpunkt des BrÃ¼ckeneinsturzes Generaldirektor desÂ Autobahnbetreibers Autostrade per l'Italia (Aspi), wurde unter anderem wegen fahrlÃ¤ssiger TÃ¶tung zu zwÃ¶lf Jahren GefÃ¤ngnis verurteilt. FÃ¼r den damals fÃ¼r Instandhaltung zustÃ¤ndigen Aspi-Manager Michele Mitelli lautete das Urteil elf Jahre Haft.Â Die frÃ¼here Nummer zwei des Unternehmens, Paolo Berti, soll fÃ¼r fÃ¼nfeinhalb Jahre ins GefÃ¤ngnis. Mehrere Verurteilte kÃ¼ndigten Berufung an.



Die Staatsanwaltschaft hatte fÃ¼r die 57 Angeklagten insgesamt mehr als 400 Jahre GefÃ¤ngnis gefordert wegen fahrlÃ¤ssiger TÃ¶tung, GefÃ¤hrdung der Verkehrssicherheit und UrkundenfÃ¤lschung.Â Bei den Angeklagten handelte es sich Ã¼berwiegend um FÃ¼hrungskrÃ¤fte von Aspi und dessen Tochterunternehmen Spea sowie um Angestellte des italienischen Infrastrukturministeriums.



Ex-Aspi-Chef Castellucci sieht die Schuld nicht bei sich.Â "Ich fÃ¼hle mich verantwortlich, aber nicht schuldig", sagte Castellucci vor den Richtern. Diese blieben mit der zwÃ¶lfjÃ¤hrigen Haftstrafe weit hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft zurÃ¼ck. Diese hatte fÃ¼r Castellucci 18 Jahre GefÃ¤ngnis gefordert. Seine Verteidiger hatten den Vorwurf erhoben, der Ex-Manager solle zum "SÃ¼ndenbock" gemacht werden.



Castellucci verbÃ¼ÃŸt bereits eine Haftstrafe. Er war wegen eines VerkehrsunglÃ¼cks verurteilt worden, bei dem 2013 ein Bus ein BrÃ¼ckengelÃ¤nder in SÃ¼ditalien durchbrochen hatte und in die Tiefe gestÃ¼rzt war. Damals starben 40 Menschen.



Auch der Einsturz der Morandi-BrÃ¼cke hatteÂ ein Schlaglicht auf den maroden Zustand von Italiens Verkehrsinfrastruktur und die fragwÃ¼rdige Rolle von Aspi geworfen. Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, die Instandhaltung des Bauwerks zur Kostenersparnis vernachlÃ¤ssigt zu haben.



Ein Pfeiler der Morandi-BrÃ¼cke hatte am 14. August 2018 nachgegeben, sodass die Fahrbahn des vielbefahrenen, riesigen Bauwerks auf einer Strecke von etwa 200 Metern wegbrach. Dutzende Fahrzeuge stÃ¼rzten in die Tiefe. Nach Angaben des Ermittlungsrichters waren seit der Einweihung der BrÃ¼cke 1967 "nicht einmal minimale InstandhaltungsmaÃŸnahmen ergriffen" worden, um die Tragseile von Pfeiler Nummer neun zu verstÃ¤rken.



Dass der Betonstahl der 1,2 Kilometer langen BrÃ¼cke sprÃ¶de war, war bekannt. An den baugleichen Pfeilern zehn und elf waren Arbeiten vorgenommen worden. FÃ¼r Pfeiler Nummer neun war eine Renovierung vorgesehen.Â



"Die Morandi-BrÃ¼cke war eine Zeitbombe. Sie konnten es ticken hÃ¶ren, aber sie wussten nicht, wann sie explodieren wÃ¼rde", sagte Staatsanwalt Walter Cotugno in dem Prozess. Die Verteidigung vertrat hingegen die These, dass nicht mangelnde Wartung, sondern ein versteckter Baufehler zu dem Einsturz gefÃ¼hrt habe: die Korrosion der Tragseile, die sich unter einer Betonummantelung befanden.



Die Vorsitzende des OpferangehÃ¶rigen-Komitees, Egle Possetti, kritisierte unmittelbar vor der UrteilsverkÃ¼ndung, wÃ¤hrend der langen Gerichtsverhandlung habe "keine einzige Person gesagt: 'Ich trage einen Teil der Verantwortung'". "Das war hart", fÃ¼gte sie hinzu. Possetti hatte bei dem BrÃ¼ckeneinsturz ihre Schwester, einen Neffen, eine Nichte und ihren Schwager verloren und trat in dem Mammut-Prozess als NebenklÃ¤gerin auf.Â



Michele Matti Altadonna, dessen Bruder bei dem BrÃ¼ckeneinsturz ums Leben gekommen war, reagierte auf die UrteilsverkÃ¼ndung mit Genugtuung. "Heute kÃ¶nnen wir sagen, dass dies diejenigen sind, die Schuld am Tod unserer AngehÃ¶rigen sind", sagte er der Nachrichtenagentur AFP.Â



Italiens Vize-Verkehrsminister Edoardo Rixi erklÃ¤rte, das Urteil sei ein "wichtiger Schritt auf dem Weg zu Wahrheit und Gerechtigkeit".



Mit der nicht einmal 20 Minuten dauernden UrteilsverkÃ¼ndung endete ein vierjÃ¤hriger Prozess zu der Frage, ob die Betreiber der Morandi-BrÃ¼cke das tÃ¶dliche UnglÃ¼ck hÃ¤tten verhindern kÃ¶nnen. WÃ¤hrend des Verfahrens hatte es 283 AnhÃ¶rungen gegeben, fÃ¼r den Mega-Prozess war im Hof des Gerichts von Genua ein Zelt errichtet worden.



Der Autobahnbetreiber Aspi und das fÃ¼r die Instandhaltung zustÃ¤ndige Unternehmen Spea standen nicht vor Gericht. Sie hatten einen auÃŸergerichtlichen Vergleich mit der Staatsanwaltschaft erzielt, der die Zahlung von 29 Millionen Euro an den Staat vorsieht. Nach dem BrÃ¼ckeneinsturz hatte auf Druck von Politik und Ã–ffentlichkeit der Staat die Anteilsmehrheit an den beiden Unternehmen Ã¼bernommen.



Nur wenige Kilometer vom Gericht entfernt, Ã¼ber einem Mahnmal fÃ¼r die Opfer des UnglÃ¼cks, steht seit 2020 eine neue Autobahn-BrÃ¼cke. Sie wurde nach PlÃ¤nen von Star-Architekt Renzo Piano erbaut. "Diese BrÃ¼cke soll tausend Jahre halten und aus Stahl sein", hatte der aus Genua stammende Architekt vorab verkÃ¼ndet.