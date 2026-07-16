Ex-FDP-Chef DÃ¼rr wird GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer von E-Fuels-Startup

Christian DÃ¼rr

Der ehemalige Fraktions- und Bundesvorsitzende der FDP, Christian DÃ¼rr, hat einen neuen Job: Im August Ã¼bernimmt der 49-JÃ¤hrige die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung des MÃ¼nchener Startups GLE360, wie dieses am Donnerstag mitteilte.

Der ehemalige Fraktions- und Bundesvorsitzende der FDP, Christian DÃ¼rr, hat einen neuen Job: Im August Ã¼bernimmt der 49-JÃ¤hrige die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung des MÃ¼nchener Startups GLE360, wie dieses am Donnerstag mitteilte. GLE steht fÃ¼r Green Liquid Energy - das Unternehmen ist nach eigenen Angaben auf die Vernetzung von Herstellern und Abnehmern synthetischer Kraftstoffe, sogenannter E-Fuels, spezialisiert.



"Wir freuen uns, mit Christian DÃ¼rr einen wahren Experten in der Energie- und Wirtschaftspolitik fÃ¼r die FÃ¼hrung unseres Unternehmens gewinnen zu kÃ¶nnen", erklÃ¤rte UnternehmensgrÃ¼nder Michael KÃ¼hlwein. DÃ¼rr habe sich als Politiker fÃ¼r Technologieoffenheit und die Zulassung synthetischer Kraftstoffe eingesetzt. Der Markt fÃ¼r klimaneutrale Kraftstoffe werde nun "rasant Fahrt aufnehmen", zeigte sich KÃ¼hlwein Ã¼berzeugt.



"Ich freue mich sehr darÃ¼ber, dass ich das, was ich als Politiker aktiv vorangetrieben habe, jetzt als Unternehmer umsetzen kann", erklÃ¤rte DÃ¼rr. "Der Ansatz, ausschlieÃŸlich auf eine Technologie wie die ElektromobilitÃ¤t zu setzen, wird nicht funktionieren." Es brauche E-Fuels, um "wieder wettbewerbsfÃ¤hig zu werden und gleichzeitig die Klimaziele nicht aus den Augen zu verlieren".



DÃ¼rr stammt aus Niedersachsen und war zur Zeit der Ampelkoalition FDP-Fraktionschef. Nach dem Bruch der Koalition folgte er 2025 auf Christian Lindner als Parteivorsitzender. 2026 wollte er zunÃ¤chst erneut kandidieren, zog sich mit der Kandidatur von Wolfgang Kubicki fÃ¼r den Parteivorsitz aber zurÃ¼ck.