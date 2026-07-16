EU-Innenkommissar fordert erneut "schrittweises" Ende deutscher Grenzkontrollen

Bundespolizisten an der deutsch-polnischen Grenze

EU-Innenkommissar Magnus Brunner hat erneut ein Ende der Grenzkontrollen im Schengenraum gefordert. 'Die harten Grenzkontrollen gehÃ¶ren schrittweise abgeschafft', sagte Brunner auf die deutschen MaÃŸnahmen angesprochen.

EU-Innenkommissar Magnus Brunner hat erneut ein Ende der Grenzkontrollen im Schengenraum gefordert. "Die harten Grenzkontrollen gehÃ¶ren schrittweise abgeschafft", sagte Brunner auf die deutschen MaÃŸnahmen angesprochen vor einem Treffen der EU-Innenminister am Donnerstag in Dublin. Durch den EU-Asylpakt seien die AuÃŸengrenzen besser geschÃ¼tzt, die illegale Migration gehe zurÃ¼ck, begrÃ¼ndete er seine Forderung.Â



"Es geht in die richtige Richtung und darum glaube ich schon, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, schrittweise sich von den Grenzkontrollen zu verabschieden", bekrÃ¤ftigte Brunner.



In Deutschland finden seit September 2024 Kontrollen an allen Grenzen zu den NachbarlÃ¤ndern statt. Lediglich an der Grenze zu Luxemburg wurden die MaÃŸnahmen im FrÃ¼hjahr abgeschafft. Im Prinzip nimmt Deutschland seit 2015 mit wechselnder IntensitÃ¤t durchgehend Kontrollen an seinen Grenzen vor. Dabei darf ein Mitgliedsland laut Schengen-Kodex eigentlich nur im Fall "auÃŸergewÃ¶hnlicher UmstÃ¤nde" wieder an den Grenzen kontrollieren - und zwar "vorÃ¼bergehend" und als "letztes Mittel".



Die Reform des Gemeinsamen EuropÃ¤ischen Asylsystems (Geas) war Mitte Juni in Kraft getreten. Dabei geht es im Kern um schÃ¤rfere Einreise- und Asylregeln.Â



Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will dennoch zunÃ¤chst an den Grenzkontrollen festhalten. ZunÃ¤chst mÃ¼ssten die neuen Regelungen sich bewÃ¤hren, argumentierte er.Â



Brunner hielt dem in Dublin entgegen, dass die illegale Migration in die EU im ersten Halbjahr 2026 um 37 Prozent gesunken sei, nach 55 Prozent Minus in den beiden Vorjahren.