Politik

Ukraine: Chef von Energiekonzern Naftogaz neuer Regierungschef

  • AFP - 16. Juli 2026, 11:58 Uhr
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Serhij Korezky im Dezember 2025 in Kiew
Bild: AFP

Im Zuge der von PrÃ¤sident Selenskyj angeordneten Regierungsbildung in der Ukraine hat das Kiewer Parlament Serhij Korezky als neuen Regierungschef bestÃ¤tigt. Er folgt auf Julia Swyrydenko. Selenskyj hat den Kabinettsumbau bislang nicht ausfÃ¼hrlicher begrÃ¼ndet.

Im Zuge der von PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj angeordneten Regierungsbildung in der Ukraine hat das Kiewer Parlament Serhij Korezky als neuen Regierungschef bestÃ¤tigt. 289 von 318 Abgeordneten stimmten am Donnerstag fÃ¼r den bisherigen Chef des staatlichen Energieversorgers Naftogaz, wie die Volksvertretung am Donnerstag bekanntgab.Â 

Selenskyj hat den Kabinettsumbau bislang nicht ausfÃ¼hrlicher begrÃ¼ndet. Er fÃ¼hrte bei der Bekanntgabe des Schritts lediglich "neue Herausforderungen und neue Aufgaben" an. Bereits frÃ¼her hatte Selenskyj groÃŸ angelegte Kabinettsumbildungen vorgenommen. Im Zuge dessen waren bereits mehrfach Minister ausgetauscht worden.Â 

Korezky folgt auf Julia Swyrydenko. Die 40-JÃ¤hrige hatte das Amt der Regierungschefin im Juli 2025 Ã¼bernommen, zuvor war sie Wirtschaftsministerin. Neu besetzt werden soll auch die Leitung des Verteidigungsressorts. Der beliebte Verteidigungsminister Mychailo Fedorow hatte am Mittwoch seinen RÃ¼cktritt erklÃ¤rt. Aus Protest dagegen gingen am Donnerstag zahlreiche Menschen auf die StraÃŸe.

Umbildungen des Kabinetts bedÃ¼rfen der Zustimmung des Parlaments - wobei sich die Abgeordneten seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 weitgehend hinter den PrÃ¤sidenten gestellt haben.

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