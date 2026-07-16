Schwere WaldbrÃ¤nde in der kanadischen Provinz Ontario haben dazu gefÃ¼hrt, dass die Metropole Toronto derzeit die Stadt mit der schlechtesten LuftqualitÃ¤t weltweit ist. Die BehÃ¶rden der Millionenstadt riefen ihre Bewohner am Mittwoch auf, nach MÃ¶glichkeit in ihren Wohnungen zu bleiben. Laut dem Schweizer Luftanalyse-Unternehmen IQAir ist die Luft in der grÃ¶ÃŸten kanadischen Stadt im Augenblick noch schlechter als die im kongolesischen Kinshasa oder der Stadt Medan in Indonesien.
Im Nordwesten von Ontario wÃ¼ten derzeit mehrere WaldbrÃ¤nde. Winde trugen den Rauch der Feuer am Dienstagabend hunderte Kilometer weit bis in die Provinzhauptstadt Toronto. Am Mittwochmorgen wachten die Bewohner unter einem gelb gefÃ¤rbten Himmel auf. Vorhersagen zufolge sollen sich die VerhÃ¤ltnisse bis zum Freitagmorgen nicht Ã¤ndern.
"Die Gesundheit aller ist in Gefahr", teilte der Wetterdienst mit. "Begrenzen Sie Ihre Zeit im Freien. Sagen Sie sportliche AktivitÃ¤ten ab." Auch sonstige Veranstaltungen im Freien sollten Ã¼berdacht werden, hieÃŸ es weiter. In der weiter Ã¶stlich gelegenen GroÃŸstadt MontrÃ©al in der Provinz QuÃ©bec waren am Dienstag Ã¤hnliche LuftverhÃ¤ltnisse aufgetreten, jedoch von geringerer IntensitÃ¤t.
In den vergangenen Tagen hat sich die Waldbrandsituation in Kanada verschÃ¤rft. Dies fiel mit einer Hitzewelle zusammen, die sich vom Westen der USA bis an die OstkÃ¼ste und nach Kanada ausdehnte. JÃ¼ngsten offiziellen Zahlen zufolge haben WaldbrÃ¤nde in diesem Jahr indes geringere SchÃ¤den in Kanada angerichtet als 2025 oder in dem Rekordjahr 2023. Dennoch sind bislang etwa 1,9 Millionen Hektar in Flammen aufgegangen, das entspricht fast der FlÃ¤che von Sachsen-Anhalt. Am Mittwoch brannten landesweit 838 Feuer, von denen 189 auÃŸer Kontrolle waren.
Gesundheit
WaldbrÃ¤nde in Kanada: Toronto derzeit mit schlechtester LuftqualitÃ¤t weltweit
- AFP - 16. Juli 2026, 04:06 Uhr
Schwere WaldbrÃ¤nde in der kanadischen Provinz Ontario haben dazu gefÃ¼hrt, dass die Metropole Toronto derzeit die Stadt mit der schlechtesten LuftqualitÃ¤t weltweit ist. Die BehÃ¶rden riefen die Menschen auf, in ihren Wohnungen zu bleiben.
Schwere WaldbrÃ¤nde in der kanadischen Provinz Ontario haben dazu gefÃ¼hrt, dass die Metropole Toronto derzeit die Stadt mit der schlechtesten LuftqualitÃ¤t weltweit ist. Die BehÃ¶rden der Millionenstadt riefen ihre Bewohner am Mittwoch auf, nach MÃ¶glichkeit in ihren Wohnungen zu bleiben. Laut dem Schweizer Luftanalyse-Unternehmen IQAir ist die Luft in der grÃ¶ÃŸten kanadischen Stadt im Augenblick noch schlechter als die im kongolesischen Kinshasa oder der Stadt Medan in Indonesien.
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