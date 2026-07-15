SpaceX-Aktienkurs fÃ¤llt wieder unter Ausgabepreis

Das SpaceX-Logo in New York

Ende eines HÃ¶henflugs: Gut einen Monat nach dem BÃ¶rsengang des US-Raumfahrtkonzerns SpaceX ist der Aktienkurs wieder unter den Ausgabepreis gefallen.

Ende eines HÃ¶henflugs: Gut einen Monat nach dem BÃ¶rsengang des US-Raumfahrtkonzerns SpaceX ist der Aktienkurs wieder unter den Ausgabepreis gefallen. An der Wall Street wurden am Mittwoch zeitweise weniger als die ursprÃ¼nglich festgesetzten 135 Dollar (rund 118 Euro) per Anteilsschein gezahlt. Gegen 19 Uhr MESZ lag die SpaceX-Aktie um 1,26 Prozent im Minus und notierte bei 134,36 Dollar.Â



SpaceX hatte mit seinem BÃ¶rsengang am 12. Juni einen RekorderlÃ¶s von mehr als 85 Milliarden Dollar erzielt und damit alle bisherigen in den Schatten gestellt. Unternehmenschef Elon Musk wurde damit auf einen Schlag zum ersten BillionÃ¤r der Welt.Â Wenige Tage nach dem BÃ¶rsengang stieg der Wert der Aktie auf 225 Dollar. Seitdem stieÃŸen zahlreiche Anleger ihre Papiere wieder ab, um Gewinne mitzunehmen.



Die Analystin Nancy Tengler von Laffer Tengler Investments sagte, SpaceX kÃ¶nne es nun ebenso gehen wie dem VersandhÃ¤ndler Amazon nach seinem BÃ¶rsengang im Jahr 1997. Nach einem HÃ¶henflug an der Wall Street habe das Unternehmen von Jeff Bezos rund ein Jahrzehnt lang nur im Mittelfeld gelegen.