Iranische Staatsmedien: BrÃ¼cken und Flughafen bei US-Angriffen getroffen

US-Soldaten auf Kriegsschiff

Bei neuen US-Luftangriffen sind laut Berichten iranischer Staatsmedien ein Flughafen und zwei BrÃ¼cken im SÃ¼den des Iran getroffen worden.

Bei neuen US-Luftangriffen sind laut Berichten iranischer Staatsmedien ein Flughafen und zwei BrÃ¼cken im SÃ¼den des Iran getroffen worden. Der Flughafen Iranschahr im SÃ¼dosten des Landes sei von mindestens einem US-Geschoss getroffen worden, berichtete der Staatssender Irib in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) im Onlinedienst Telegram. Rund um den Flughafen seien drei Explosionen zu hÃ¶ren gewesen. In einem weiteren Bericht war von Luftangriffen auf zwei BrÃ¼cken in der NÃ¤he der StraÃŸe von Hormus die Rede.



Iranische Staatsmedien hatten am Donnerstagabend neue US-Angriffe und Explosionen im SÃ¼den des Landes gemeldet. Das Staatsfernsehen berichtete unter anderem von zwei Explosionen in der Stadt Buschehr, wo sich das einzige aktive Atomkraftwerk des Landes befindet, sowie von einer Reihe von Explosionen in der Hafenstadt Bandar Abbas.



Die staatliche Nachrichtenagentur Irna meldete zudem US-Angriffe auf Gebiete um Ahwas. Dort sagten Bewohner der Nachrichtenagentur AFP, die zweite Nacht in Folge heftige Angriffe gehÃ¶rt zu haben.