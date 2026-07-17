Die Bundesregierung hofft bei der von ihr geplanten Zuckersteuer im kommenden Jahr auf Einnahmen von rund 650 Millionen Euro. Die Steuer solle auf zuckergesÃ¼ÃŸte GetrÃ¤nke erhoben werden, bestÃ¤tigte Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU)Â dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitagsausgaben). "Die Details werden wir zusammen mit dem Finanzministerium vereinbaren."
Bei den Details wolle sich die Regierung "nach den ExpertenvorschlÃ¤gen der von mir eingesetzten Finanzkommission Gesundheit richten", sagte Warken weiter. Obwohl nun eine Steuer statt einer Abgabe vereinbart sei, kÃ¤men die Mehreinnahmen den Versicherten zugute. "Im Sparpaket ist festgelegt, dass die Krankenversicherung im Gegenzug mehr Steuermittel erhÃ¤lt", betonte die Ministerin.
Die von der Regierung eingesetzte Kommission hatte eine gestaffelte Zuckerabgabe empfohlen: Wenn GetrÃ¤nke mehr als fÃ¼nf Gramm Zucker pro 100 Milliliter enthalten, sollten rund 26 Cent pro Liter fÃ¤llig werden. Enthalten sie mehr als acht Gramm Zucker, mÃ¼ssten die Hersteller sogar 32 Cent bezahlen.
Politik
Warken: Zuckersteuer soll im kommenden Jahr 650 Millionen Euro einbringen
- AFP - 17. Juli 2026, 00:33 Uhr
Die Bundesregierung hofft bei der von ihr geplanten Zuckersteuer im kommenden Jahr auf Einnahmen von rund 650 Millionen Euro. Die Steuer solle auf zuckergesÃ¼ÃŸte GetrÃ¤nke erhoben werden, bestÃ¤tigte Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU).
Die Bundesregierung hofft bei der von ihr geplanten Zuckersteuer im kommenden Jahr auf Einnahmen von rund 650 Millionen Euro. Die Steuer solle auf zuckergesÃ¼ÃŸte GetrÃ¤nke erhoben werden, bestÃ¤tigte Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU)Â dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitagsausgaben). "Die Details werden wir zusammen mit dem Finanzministerium vereinbaren."
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