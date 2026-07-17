SPD in Sachsen-Anhalt kritisiert Fehler bei Energiewende

WindrÃ¤der (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Der SPD-Spitzenkandidat fÃ¼r die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, Armin Willingmann, kritisiert frÃ¼here Fehler bei der Umsetzung der Energiewende und beklagt eine massive Benachteiligung Ostdeutschlands.



"Die Energiewende ist richtig, aber es wurden gravierende Fehler gemacht", sagte der Wirtschafts- und Energieminister von Sachsen-Anhalt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Einer der grÃ¶ÃŸten Fehler sei gewesen, die Kosten fÃ¼r den Netzausbau Ã¼ber die Stromrechnung auf die Menschen in den Ausbauregionen umzulegen.



"Gerade in Ostdeutschland entstand der Eindruck: Hier werden Windparks gebaut, deren ErtrÃ¤ge westdeutsche Investoren einstreichen, deren Strom woanders gebraucht wird - und am Ende zahlen wir auch noch mit den Netzentgelten die Zeche, insbesondere fÃ¼r die BundeslÃ¤nder des SÃ¼dens, die die Energiewende verbummeln. Das hat der Akzeptanz massiv geschadet", sagte Willingmann weiter. RÃ¼ckblickend wÃ¤re es besser gewesen, den Netzausbau von Anfang an als staatliche Infrastruktur zu finanzieren.



TatsÃ¤chlich wurden die Kosten fÃ¼r Betrieb und Ausbau der Stromnetze lange Zeit Ã¼berwiegend Ã¼ber regionale Netzentgelte auf die Stromverbraucher umgelegt. Besonders betroffen waren BundeslÃ¤nder mit einem starken Ausbau der Wind- und Solarenergie wie Sachsen-Anhalt, Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern. Seit Anfang 2025 werden diese Regionen durch einen bundesweiten Ausgleichsmechanismus teilweise entlastet. Ein Teil der besonders hohen Netzkosten wird seitdem auf alle Stromverbraucher in Deutschland verteilt.



Zugleich verteidigte Willingmann den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Mit dem in Sachsen-Anhalt eingefÃ¼hrten Akzeptanz- und Beteiligungsgesetz profitierten Kommunen inzwischen unmittelbar von Windkraftanlagen. "Ein Windrad bringt einer Gemeinde rund 27.000 Euro im Jahr. FÃ¼r viele klamme Kommunen macht das einen echten Unterschied", sagte der Minister.



Die Anti-Windkraft-Politik der AfD kritisierte er scharf. Sie beraube die Kommunen einer sicheren und nachhaltigen Einnahmequelle und negiere, dass es sich um Heimatenergien handele, die der Versorgungssicherheit, vernÃ¼nftigen Preisen und dem Klimaschutz dienten, so Willingmann, der in Sachsen-Anhalt auch stellvertretender MinisterprÃ¤sident ist.

