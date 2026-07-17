Trump mit Ausdruck eines Truth-Social-Posts

US-PrÃ¤sident Donald Trump will seine Online-Botschaften zu Geld machen. Sein Medienunternehmen Trump Media kÃ¼ndigte an, dass es gegen Bezahlung einen schnelleren Zugang zu bÃ¶rsenrelevanten Social-Media-BeitrÃ¤gen des PrÃ¤sidenten anbieten wolle.

US-PrÃ¤sident Donald Trump will seine Online-Botschaften zu Geld machen. Sein Medienunternehmen Trump Media kÃ¼ndigte am Donnerstag an, dass es gegen Bezahlung einen schnelleren Zugang zu Online-BeitrÃ¤gen des PrÃ¤sidenten anbieten wolle. Der Dienst "Truth API" solle einen "lizenzierten Echtzeit-Zugriff auf BeitrÃ¤ge der reichweitenstÃ¤rksten Truth-Social-Konten" ermÃ¶glichen.



Trump verÃ¶ffentlicht fast tÃ¤glich mehrere BeitrÃ¤ge auf seiner Onlineplattform Truth Social, mit denen er weltweit zu den unterschiedlichsten Themen fÃ¼r Schlagzeilen sorgt. Mit dem nun angekÃ¼ndigten Extra-Angebot eines schnelleren Zugriffs auf die Posts wÃ¼rde der PrÃ¤sident seine Online-BeitrÃ¤ge effektiv zu Geld machen. Kritiker werfen dem 80-JÃ¤hrigen immer wieder vor, seine PrÃ¤sidentschaft zum privaten Geldmachen auszunutzen.



Das neue Angebot soll den Angaben zufolge am 1. August starten. Es richte sich vor allem an BÃ¶rsenhÃ¤ndler und Finanznachrichten-Anbieter, die bei sogenannten Breaking News auf entscheidende Zeitvorteile im Bruchteil einer Sekunde angewiesen sind. "Die MÃ¤rkte reagieren bereits jetzt auf BeitrÃ¤ge bei Truth Social", sagte Kevin McGurn, Interimschef der Trump Media and Technology Group.