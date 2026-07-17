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GrÃ¼nen-Politiker kritisiert Vaterschaft von Spahn durch Leihmutterschaft

  • AFP - 17. Juli 2026, 03:41 Uhr
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Jens Spahn
Bild: AFP

Das VaterglÃ¼ck von Unionsfraktionschef Jens Spahn mit Hilfe einer Leihmutterschaft sorgt weiter fÃ¼r Diskussionen. Der gesundheitspolitische Sprecher der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion, Janosch Dahmen, kritisierte den CDU-Parlamentskollegen.

Das VaterglÃ¼ck von Unionsfraktionschef JensÂ Spahn mit Hilfe einer Leihmutterschaft sorgt weiter fÃ¼r Diskussionen. Der gesundheitspolitische Sprecher der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion, Janosch Dahmen, kritisierte am Freitag Politiker, "die hier jedwede Liberalisierung gesetzlicher Grundlagen zur Leihmutterschaft vehement ablehnen, dann aber selbst im Ausland genau diese in Anspruch nehmen".

"Zu Leihmutterschaft gibt es unterschiedliche ethische Positionen, auch innerhalb meiner Partei", sagte Dahmen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ich selbst halte sie aus guten GrÃ¼nden fÃ¼r problematisch." Die Gesetze in Europa "messen dem Schutz der austragenden Frau vor Ausbeutung, der Vermeidung einer Kommerzialisierung von Schwangerschaft und Geburt sowie dem Schutz des Kindes vor komplexen Abstammungskonflikten eine groÃŸe Bedeutung bei". Dies finde er "persÃ¶nlich richtig".

Bei seien VorwÃ¼rfen gegen Spahn gehe es "nicht um die Geburt eines Kindes, sondern um politische GlaubwÃ¼rdigkeit und Doppelstandards", sagte der GrÃ¼nen-Politiker. "Wer Regeln politisch propagiert, sollte nachvollziehbar erklÃ¤ren, warum sie fÃ¼r ihn selbst offenbar nicht gelten sollen."

Spahn und sein Ehemann sind laut Medienberichten Eltern eines Sohnes geworden, der in den USA zur Welt kam und von einer Leihmutter zur Welt gebracht wurde. Dieses Verfahren ist in Deutschland verboten.Â Nach den Berichten Ã¼ber Spahn stellte das Bundesfamilienministerium klar, dass dieses Verfahren in Deutschland auch verboten bleibt. "Der Koalitionsvertrag sieht keine Ã„nderung der aktuellen Rechtslage vor", sagte ein Sprecher des Ministeriums den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Auch aus Spahns eigener Partei war am Donnerstag Kritik gekommen: "Leihmutterschaft ist in Deutschland aus guten ethischen GrÃ¼nden verboten", sagte die ThÃ¼ringer Landesvorsitzende der Frauen Union, Marion Rosin (CDU), den ThÃ¼ringer Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wer dieses Verbot durch eine AuslandslÃ¶sung umgeht, setzt sich Ã¼ber den Geist des deutschen Gesetzes hinweg", sagte Rosin und forderte Spahn zum RÃ¼cktritt auf.

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