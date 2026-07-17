UrteilsverkÃ¼ndung in Prozess gegen mutmaÃŸliche NSU-UnterstÃ¼tzerin in Dresden

Oberlandesgericht Dresden

Im Prozess gegen eine mutmaÃŸliche NSU-UnterstÃ¼tzerin fÃ¤llt vor dem Oberlandesgericht Dresden das Urteil. Laut Bundesanwaltschaft soll Susann E. derÂ als NSU-MittÃ¤terin verurteilten Beate ZschÃ¤pe mehrfach ihre IdentitÃ¤t geliehen haben.

Im Prozess gegen eine mutmaÃŸliche NSU-UnterstÃ¼tzerin wird vor dem Oberlandesgericht Dresden am Freitag (10.00 Uhr) das Urteil verkÃ¼ndet. Laut Bundesanwaltschaft soll Susann E. derÂ als NSU-MittÃ¤terin verurteilten Beate ZschÃ¤pe mehrfach ihre IdentitÃ¤t geliehen haben, als diese im sÃ¤chsischen Zwickau im Untergrund lebte. Die Angeklagte soll ZschÃ¤pe unter anderem ihre Krankenkassenkarte fÃ¼r Arztbesuche Ã¼berlassen und bei der Anmietung eines Wohnmobils geholfen haben, das der NSU bei seinem letzten RaubÃ¼berfall nutzte.



Die Bundesanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren wegen UnterstÃ¼tzung einer Terrorvereinigung und Beihilfe zur besonders schweren rÃ¤uberischen Erpressung. Die Verteidigung plÃ¤dierte auf Freispruch, weil es keine Beweise dafÃ¼r gebe, dass E. von den NSU-Taten gewusst habe. Die rechtsextremistische Zelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) hatte zehn Morde, zwei BombenanschlÃ¤ge und mehr als ein Dutzend ÃœberfÃ¤lle beganen. Die NSU-TÃ¤ter Uwe BÃ¶hnhardt und Uwe Mundlos entzogen sich im November 2011 durch Suizid einer drohenden Festnahme nach einem RaubÃ¼berfall in Eisenach. ZschÃ¤pe verbÃ¼ÃŸt ihre Haft im FrauengefÃ¤ngnis Chemnitz.