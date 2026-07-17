Wirtschaft

IG Metall lehnt lÃ¤ngere Arbeitszeiten in Autoindustrie ab

  • dts - 17. Juli 2026, 05:00 Uhr
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Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die baden-wÃ¼rttembergische IG-Metall-Chefin Barbara Resch lehnt lÃ¤ngere Arbeitszeiten oder materielle Einschnitte als MaÃŸnahmen zur KrisenbewÃ¤ltigung in der Autoindustrie ab.

"Ein Rennen um niedrigere Arbeitskosten kÃ¶nnten wir nicht gewinnen, weil immer irgendwo in der Welt gÃ¼nstiger produziert wird als in Deutschland", sagte Resch dem Fachdienst "Tagesspiegel Background". Sie rÃ¤umte einen "immensen Druck auf die Arbeitskosten" ein, weil auch der Druck auf das Management groÃŸ sei und die NervositÃ¤t zunehme.

In der Metall- und Elektroindustrie Baden-WÃ¼rttembergs sind seit 2019 rund 75.000 ArbeitsplÃ¤tze gestrichen worden, der GroÃŸteil davon in der Autoindustrie. Zuletzt hatte die Mercedes-FÃ¼hrung mit der Forderung nach einer ErhÃ¶hung der Wochenarbeitszeit um fÃ¼nf auf 40 Stunden bei unverÃ¤ndertem Gehalt die IG Metall konfrontiert. Resch sagte dazu, auch bei Mercedes wÃ¼rden Schichten und Arbeitszeiten aufgrund der schwachen Nachfrage reduziert. Eine VerlÃ¤ngerung der Arbeitszeit passe nicht als Anti-KrisenmaÃŸnahme in die Zeit, schlussfolgerte die Gewerkschafterin. Sie rÃ¤umte ein: "Wir haben uns alle zu lange auf den Erfolgen ausgeruht."

Die Branche werde die Krise Ã¼berwinden, wenn alle gemeinsam nach LÃ¶sungen suchten. Um aus der GrÃ¼tze rauszukommen, wÃ¤re auch die IG Metall zu einem weiteren Beitrag fÃ¼r einen Ãœbergangszeitraum bereit - sofern es eine groÃŸe, gemeinsame Anstrengung gebe. Die sehe sie derzeit aber nicht.

Im Herbst wird Resch voraussichtlich die Tarifverhandlungen aufseiten der IG Metall fÃ¼hren, dabei stehe die BeschÃ¤ftigungssicherung und nicht die ErhÃ¶hung der Einkommen im Vordergrund. "Wir merken schon eine Verschiebung in der Haltung unserer Leute zugunsten sicherer Arbeits- und AusbildungsplÃ¤tze", sagte die Gewerkschafterin. Deshalb werde man darÃ¼ber reden, was machbar sei, um ArbeitsplÃ¤tze abzusichern.

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