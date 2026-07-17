Uniper richtet InvestitionsplÃ¤ne nach neuem Kraftwerksgesetz aus

Uniper (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der bundeseigene Strom- und Gaskonzern Uniper hat eine Woche nach der Verabschiedung des "Strom-Versorgungssicherheits- und KapazitÃ¤tengesetzes (StromVKG)" seine Strategie angepasst.



"Jetzt steht fest: Uniper plant, bis 2030 rund fÃ¼nf Milliarden Euro zu investieren", sagte der Vorstandsvorsitzende des DÃ¼sseldorfer Konzerns, Michael Lewis, der "Welt": "Der Schwerpunkt der Investitionen - also mehr als die HÃ¤lfte - soll in den GeschÃ¤ftsbereich `Flexible Erzeugung` gehen."



Im Bereich "Flexible Erzeugung" sind die konventionellen Kraftwerke von Uniper organisiert. Hier steht nun ein umfangreiches Ausgabenprogramm an, nachdem mit dem "StromVKG" die Beihilferegeln fÃ¼r neue Kraftwerke feststehen. "Das `StromVKG` macht nach unserer Analyse den deutschen Kraftwerksmarkt wieder investierbar - und das ist dringend notwendig", sagte Lewis: "Nach der Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag in der vergangenen Woche haben wir umgehend unsere InvestitionsplÃ¤ne konkretisiert."



Damit bereitet sich der Konzern auch auf seine bevorstehende Privatisierung vor: GemÃ¤ÃŸ der europÃ¤ischen Wettbewerbsvorgaben muss der Bund seine rund 99-prozentige Beteiligung an Uniper bis Ende 2028 auf rund 25 Prozent reduzieren. Uniper stand nach dem Stopp russischer Gaslieferungen 2022 vor der ZahlungsunfÃ¤higkeit und musste aus GrÃ¼nden der Versorgungssicherheit zeitweise verstaatlicht werden. FÃ¼r kÃ¼nftige Investoren ist die strategische Ausrichtung des Unternehmens entscheidend.



Konzernchef Lewis erlÃ¤uterte die Strategie der kommenden Jahre: Noch vor dem Aufbau erneuerbarer Energien steht fÃ¼r Uniper nun der Bau von Gaskraftwerken zur Absicherung der Energiewende im Fokus. Geplant ist der Bau von zwei neuen Gaskraftwerken mit zusammen 1,7 Gigawatt Leistung im hessischen Hanau und in Gelsenkirchen in NRW. "Damit die Energiewende wirklich Erfolg hat, mÃ¼ssen wir ihre Absicherung durch steuerbare und vom Wetter unabhÃ¤ngige Kraftwerke in den Vordergrund stellen", sagte Lewis: "Denn die Energiewende hat hier ihr grÃ¶ÃŸtes Defizit."



Gleichwohl investiert Uniper weiterhin in Wind- und Solaranlagen samt Batteriespeichern: An dem Plan, pro Jahr Erneuerbare-Energie-Anlagen mit durchschnittlich 500 Megawatt zu errichten, Ã¤ndere sich nichts, so Lewis. Allerdings gebe es in Deutschland wegen des Kohleausstiegs immer weniger verlÃ¤ssliche ErzeugungskapazitÃ¤ten. "Da entsteht eine LÃ¼cke", sagte Lewis: "Uniper ist prÃ¤destiniert dafÃ¼r, diese LÃ¼cke zu fÃ¼llen."

