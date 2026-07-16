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Urteil zu tÃ¶dlichem Einsturz der Morandi-BrÃ¼cke in Genua im Sommer 2018

  • AFP - 16. Juli 2026, 04:02 Uhr
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Die Morandi-BrÃ¼cke in Genua nach ihrem Einsturz 2018
Bild: AFP

Fast acht Jahre nach dem Einsturz einer AutobahnbrÃ¼cke im norditalienischen Genua wird das Urteil in dem Mega-Prozess erwartet. Darin soll geklÃ¤rt werden, ob die Betreiber der BrÃ¼cke die Katastrophe mit 43 Todesopfern hÃ¤tten verhindern kÃ¶nnen.

Fast acht Jahre nach dem Einsturz einer AutobahnbrÃ¼cke im norditalienischen Genua wird am Donnerstag das Urteil in dem Mega-Prozess erwartet. Darin soll geklÃ¤rt werden, ob die Betreiber der Morandi-BrÃ¼cke das UnglÃ¼ck mit 43 Todesopfern hÃ¤tten verhindern kÃ¶nnen. Die Staatsanwaltschaft hat fÃ¼r die 57 Angeklagten insgesamt 400 Jahre GefÃ¤ngnis gefordert wegen fahrlÃ¤ssiger TÃ¶tung, GefÃ¤hrdung der Verkehrssicherheit und UrkundenfÃ¤lschung.Â 

Am 14. August 2018 hatte ein BrÃ¼ckenpfeiler nachgegeben, sodass die Fahrbahn der vielbefahrenen, riesigen BrÃ¼cke einbrach. Dutzende Fahrzeuge stÃ¼rzten in die Tiefe. Nach Angaben des Ermittlungsrichters waren seit der Einweihung der BrÃ¼cke 1967 "nicht einmal minimale InstandhaltungsmaÃŸnahmen ergriffen" worden, um die Stahleinlagen des BrÃ¼ckenpfeilers zu verstÃ¤rken. Inzwischen wurde die BrÃ¼cke durch einen Bau von Star-Architekt Renzo Piano ersetzt.

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