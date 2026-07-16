Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron treffen sich am Donnerstag am Vorabend des deutsch-franzÃ¶sischen Ministerrats im nordrhein-westfÃ¤lischen BrÃ¼hl. Merz und Macron kommen zu einem Abendessen im Grandhotel Schloss Bensberg zusammen. Am Freitagmorgen soll es dann beim deutsch-franzÃ¶sischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat auf dem Fliegerhorst NÃ¶rvenich um die militÃ¤rische Zusammenarbeit gehen. Nach Angaben des ElysÃ©es geht es unter anderem um das Flankieren der nuklearen Abschreckung Frankreichs durch konventionelle Verteidigung.
Der deutsch-franzÃ¶sische Ministerrat tritt anschlieÃŸend zu seiner Plenarsitzung zusammen, bei der es auch um wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Vorbereitung einer gemeinsamen Position mit Blick auf den EU-Haushalt und um grenzÃ¼berschreitende Vorhaben gehen soll. Es ist der erste Ministerrat nach dem Aus fÃ¼r den geplanten FCAS-Kampfjet. Merz war gerade erst zwei Tage in Paris, wo er an einem Treffen der Pro-Ukraine-Koalition teilnahm und die MilitÃ¤rparade am 14. Juli mitverfolgte.
Brennpunkte
Merz und Macron treffen sich vor deutsch-franzÃ¶sischem Ministerrat
- AFP - 16. Juli 2026, 04:03 Uhr
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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron treffen sich am Donnerstag am Vorabend des deutsch-franzÃ¶sischen Ministerrats im nordrhein-westfÃ¤lischen BrÃ¼hl. Merz und Macron kommen zu einem Abendessen im Grandhotel Schloss Bensberg zusammen. Am Freitagmorgen soll es dann beim deutsch-franzÃ¶sischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat auf dem Fliegerhorst NÃ¶rvenich um die militÃ¤rische Zusammenarbeit gehen. Nach Angaben des ElysÃ©es geht es unter anderem um das Flankieren der nuklearen Abschreckung Frankreichs durch konventionelle Verteidigung.
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