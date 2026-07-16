Keine Deeskalation in Sicht: Erneut US-Angriffe auf Iran und GegenschlÃ¤ge Teherans

US-FlugzeugtrÃ¤ger

Im Iran-Krieg scheint eine Deeskalation nicht in Sicht, im Gegenteil: Die US-StreitstreitkrÃ¤fte haben erneut Angriffe auf Ziele im Iran gestartet, im Gegenzug meldete die Armee der Islamischen Republik Attacken auf US-StÃ¼tzpunkte in der Region.

Im Iran-Krieg scheint eine Deeskalation nicht in Sicht, im Gegenteil: Die US-StreitstreitkrÃ¤fte haben erneut Angriffe auf Ziele im Iran gestartet, im Gegenzug meldete die Armee der Islamischen Republik in der Nacht zum Donnerstag Attacken auf US-StÃ¼tzpunkte in der Region. Inmitten der Spannungen lieÃŸ Teheran eine seit mehr als anderthalb Jahren im Iran festgehaltene US-StaatsbÃ¼rgerin ausreisen.



Das US-Regionalkommando Centcom begrÃ¼ndete die neuerlichen Angriffe damit, dass iranische FÃ¤higkeiten zur Bedrohung der freien Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus ausgeschaltet werden sollten. Ein US-Kampfflugzeug habe zudem auf einen unbeladenen Ã–ltanker geschossen, der versucht habe, die US-Blockade gegen iranische HÃ¤fen zu durchbrechen. Es war das erste Mal, dass die US-Armee seit der Wiedereinsetzung der Blockade iranischer HÃ¤fen am Dienstag ein Schiff gewaltsam stoppte. Das US-Kampfflugzeug habe "Hellfire-Raketen in den Schornstein des Schiffs abgefeuert", teilte Centcom mit.



Iranische Medien meldeten Explosionen in mehreren StÃ¤dten. Auch in Teheran seien am Donnerstagmorgen die Luftabwehrsysteme aktiviert worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Opfer seien zunÃ¤chst nicht gemeldet worden. Explosionen waren den Angaben zufolge im Westen und Norden des Iran zu hÃ¶ren. Betroffen seien die Provinzen Lorestan und Semna.



Der Iran reagierte nach eigenen Angaben mit Drohnenangriffen auf US-MilitÃ¤reinrichtungen in Jordanien. Dabei seien Radar- und Kommunikationssysteme sowie Treibstofflager auf dem LuftwaffenstÃ¼tzpunkt Al-Asrak ins Visier genommen werden.Â



Auch Kuwait meldete iranische Angriffe auf sein Territorium. Die Luftabwehr bekÃ¤mpfe Drohnenangriffe des "ruchlosen iranischen Aggressors", erklÃ¤rte die Armee. In Bahrain wurde derweil erneut Luftalarm ausgelÃ¶st. Das Innenministerium rief die Menschen auf, "Ruhe zu bewahren und den nÃ¤chstgelegenen sicheren Ort aufzusuchen". Die iranischen Revolutionsgarden erklÃ¤rten, sie hÃ¤tten die in dem Golfstaat stationierte US-Flotte angegriffen.



Die Staaten der Region fordern von Washington seit Beginn des Iran-Krieges und den damit verbundenen Angriffen auf ihre Territorien mehr UnterstÃ¼tzung bei der Luftabwehr. Die US-Regierung gab nun grÃ¼nes Licht fÃ¼r den Verkauf von RÃ¼stungsgÃ¼tern im Wert von knapp zwei Milliarden Dollar (gut 1,7 Milliarden Euro) an Saudi-Arabien. Damit solle vor allem die Luftverteidigung des Landes verbessert werden, erklÃ¤rte das AuÃŸenministerium in Washington. Â



Auch in der nordirakischen Kurdenmetropole Erbil waren am Mittwochabend mehrere Explosionen zu hÃ¶ren, sie ereigneten sich in der NÃ¤he des US-Konsulats. Wie AFP-Journalisten berichteten, waren zunÃ¤chst mehrere Drohnen Ã¼ber Erbil sichtbar gewesen, ehe sie von der Luftabwehr abgeschossen wurden.



Die Situation in der gesamten Region eskaliert seit einigen Tagen wieder. Eigentlich hatte seit Anfang April im Iran-Krieg eine Waffenruhe gegolten, die aber zusehends brÃ¼chig wurde. In der vergangenen Woche wurde sie von Trump dann fÃ¼r beendet erklÃ¤rt.Â



Am Dienstag drohte der US-PrÃ¤sident dann mit einer nochmaligen Ausweitung der Angriffe auf den Iran, falls die Verhandlungen mit Teheran Ã¼ber ein Kriegsende und die Nutzung der StraÃŸe von Hormus scheitern sollten. "NÃ¤chste Woche wird es fÃ¼r sie richtig schlimm, denn nÃ¤chste Woche sind die Kraftwerke dran. NÃ¤chste Woche sind die BrÃ¼cken dran", sagte Trump dem US-Sender Fox News.



Der US-PrÃ¤sident will am Donnerstagabend in Washington eine Fernsehansprache an die Nation halten. Dabei dÃ¼rfte eines der groÃŸen Themen die erneute militÃ¤rische Eskalation mit dem Iran sein. Beide Seiten hatten eigentlich Mitte Juni ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das binnen 60 Tagen zu einem Friedensabkommen fÃ¼hren sollte. Trotz der jÃ¼ngsten Eskalation dauern die VermittlungsbemÃ¼hungen an.



Einen diplomatischen Hoffnungsschimmer in dem Konflikt brachte am Mittwoch, dass eine seit mehr als anderthalb Jahren im Iran festgehaltene US-StaatsbÃ¼rgerin das Land verlassen konnte. "Sie befindet sich nun sicher auÃŸerhalb des Iran und ist wohlauf", erklÃ¤rte Trump. "Die Vereinigten Staaten von Amerika wissen diese Geste des guten Willens von Seiten des Iran zu schÃ¤tzen!"