Wirtschaft

Studie: Bis zu 726.000 Jobs in Europas Autoproduktion bedroht

  • dts - 16. Juli 2026, 06:00 Uhr
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Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Dem europÃ¤ischen Automobilsektor droht ein massiver BeschÃ¤ftigungseinbruch. Bis 2040 kÃ¶nnten in der Produktion bis zu 726.000 ArbeitsplÃ¤tze wegfallen, wie Berechnungen des Fraunhofer-Instituts fÃ¼r Arbeitswirtschaft und Organisation im Auftrag des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall zeigen, Ã¼ber die das Nachrichtenmagazin Politico berichtet.

Das Institut untersucht alle Bereiche der WertschÃ¶pfungsketten, in denen Teile fÃ¼r den Antrieb eines Autos hergestellt werden. Im Referenzjahr 2025 beschÃ¤ftigte dieser Branchenzweig in Europa rund 1,6 Millionen Menschen und erzielte eine WertschÃ¶pfung von rund 250 Milliarden Euro. Bereits bis 2030 droht laut Fraunhofer ein Wegfall von 375.000 Stellen. Bis 2035 kÃ¶nnten hier europaweit insgesamt 660.000 BeschÃ¤ftigte ihren Arbeitsplatz verlieren.

FÃ¼r die Berechnungen hat Fraunhofer vier politische Szenarien und deren Auswirkungen auf WertschÃ¶pfung und BeschÃ¤ftigung modelliert. Den stÃ¤rksten Jobverlust prognostizieren die Autoren sowohl fÃ¼r eine Beibehaltung des Verbrenner-Verbots ab 2035 als auch fÃ¼r den von der EU-Kommission vorgelegten Kompromissvorschlag. Der im Rahmen des EU-Autopakets vorgelegte Kompromiss sieht statt eines strikten Verbrenner-Verbots ab 2035 eine CO2-Reduktion um 90 Prozent vor und erlaubt den Herstellern eine Kompensation durch grÃ¼nen Stahl oder erneuerbare Kraftstoffe. FÃ¼r den Arbeitsmarkt sieht Fraunhofer zwischen den Szenarien keine Unterschiede.

"Ohne MaÃŸnahmen droht Europa eine dauerhafte AbhÃ¤ngigkeit von Drittstaaten bei SchlÃ¼sseltechnologien", so das Fazit der Studie. "Alle Szenarien zeigen bis zum Jahr 2035 einen signifikanten WertschÃ¶pfungsrÃ¼ckgang in Europa", schreiben die Autoren. Eine breit aufgestellte technologische Basis kÃ¶nne zum lÃ¤ngeren Erhalt bestehender ProduktionsumfÃ¤nge und zur Abmilderung von Verlusten bei WertschÃ¶pfung und BeschÃ¤ftigung beitragen.

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