Dem europÃ¤ischen Automobilsektor droht laut einer Studie des Frauenhofer-Instituts ein massiver BeschÃ¤ftigungsverlust. Bis 2040 kÃ¶nnten in der Produktion bis zu 726.000 ArbeitsplÃ¤tze wegfallen, heiÃŸt es nach Angaben des Nachrichtenmagazins "Politico" in der ihm vorliegenden Studie. "Ohne MaÃŸnahmen droht Europa eine dauerhafte AbhÃ¤ngigkeit von Drittstaaten bei SchlÃ¼sseltechnologien", warnen die Experten.
Die Berechnungen wurden vom Fraunhofer-Institut fÃ¼r Arbeitswirtschaft und Organisation im Auftrag des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall vorgenommen. DafÃ¼r untersuchten die Experten den Angaben zufolge alle Bereiche der WertschÃ¶pfungsketten, in denen Teile fÃ¼r den Antrieb einesÂ Autos hergestellt werden.Â
Im vergangenen Jahr beschÃ¤ftigteÂ dieser Branchenzweig den Angaben zufolge in Europa rund 1,6 Millionen Menschen, die WertschÃ¶pfung lag bei rund 250 Milliarden Euro. Bereits bis 2030 droht laut Fraunhofer ein Wegfall von 375.000 Stellen. Bis 2035 kÃ¶nnten europaweit insgesamt 660.000 BeschÃ¤ftigte ihren Arbeitsplatz verlieren - und bis 2040 sogar 726.000.
Wirtschaft
Frauenhofer-Institut sieht in Europas Autoproduktion bis zu 726.000 Jobs bedroht
- AFP - 16. Juli 2026, 06:03 Uhr
Dem europÃ¤ischen Automobilsektor droht laut einer Studie des Frauenhofer-Instituts ein massiver BeschÃ¤ftigungsverlust. Bis 2040 kÃ¶nnten in der Produktion bis zu 726.000 ArbeitsplÃ¤tze wegfallen, heiÃŸt es laut 'Politico' in der ihm vorliegenden Studie.
Dem europÃ¤ischen Automobilsektor droht laut einer Studie des Frauenhofer-Instituts ein massiver BeschÃ¤ftigungsverlust. Bis 2040 kÃ¶nnten in der Produktion bis zu 726.000 ArbeitsplÃ¤tze wegfallen, heiÃŸt es nach Angaben des Nachrichtenmagazins "Politico" in der ihm vorliegenden Studie. "Ohne MaÃŸnahmen droht Europa eine dauerhafte AbhÃ¤ngigkeit von Drittstaaten bei SchlÃ¼sseltechnologien", warnen die Experten.
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