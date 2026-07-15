ProSiebenSat.1 plant neuen Free-TV-Sender

ProSiebenSat.1 Media AG (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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UnterfÃ¶hring (dts Nachrichtenagentur) - Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 will einen neuen linearen, frei empfangbaren Sender starten. Das Unternehmen plant, 2027 mit Sat.2 auf Sendung zu gehen, berichtet die "SÃ¼ddeutsche Zeitung".



Henrik Pabst, bei ProSiebenSat.1 als Chief Content Officer fÃ¼r das Programm zustÃ¤ndig, sagte der Zeitung: "Es kommt noch ein Sender in der Sat.1-Familie hinzu. Wir werden 2027 mit Sat.2 starten." Der Sender richte sich an Zuschauer im Alter von 45 bis 65 Jahren. "Da gibt es eine hohe Nachfrage an groÃŸen fiktionalen Serien, die man noch sehr gut von frÃ¼her kennt", so Pabst. Zum Programm sollen unter anderem "Der Bulle von TÃ¶lz", "Kommissar Rex" und alte Daily-Soaps wie "Verliebt in Berlin" gehÃ¶ren. Die Werbewirtschaft habe positive Signale gegeben.



Der Schritt kommt Ã¼berraschend, weil der Zuspruch zu linearen Sendern zurÃ¼ckgeht und Streaming-Angebote immer attraktiver werden. Pabst sagte, die bisherigen Zielgruppensender der Gruppe seien erfolgreich und wÃ¼rden Marktanteile gewinnen. Er betonte aber, dass Sat.2 Teil eines viel grÃ¶ÃŸeren Puzzles sei. FÃ¼r jeden Inhalt werde in der Gruppe die richtige Ausspielung und ein individuelles Monetarisierungs-Konzept gefunden. Die Sender blieben dabei wichtig - als "QualitÃ¤ts-Anker mit Millionenreichweite". Pabst sagte: "Ich bin Ã¼berzeugt, dass es unsere frei empfangbaren Sender noch lange geben wird. Aber wir verteilen unser Programm heute Ã¼ber alle Plattformen."



Im vergangenen Herbst hatte die italienische Mediengruppe Media for Europe (MFE) die Mehrheit an ProSiebenSat.1 Ã¼bernommen. Mit dem geplanten Start von Sat.2 habe dies aber nichts zu tun, so Pabst. Die Idee gebe es schon lÃ¤nger. Es gebe GeschÃ¤ftsbereiche, in denen man mit MFE gut zusammenarbeite, etwa bei Streaming-Technologie und IT. Programm-Entscheidungen wÃ¼rden aber in Deutschland getroffen. "Nur dann kommt das beste Ergebnis dabei heraus", sagte Pabst.

