Trump richtet sich in Fernsehansprache an die Nation

US-PrÃ¤sident Trump

US-PrÃ¤sident Donald Trump hÃ¤lt am Donnerstagabend in Washington eine Rede an die Nation (21.00 Uhr Ortszeit, Freitag 03.00 Uhr MESZ). Er dÃ¼rfte die erneute militÃ¤rische Eskalation mit dem Iran ansprechen und die Kongresswahlen im November.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hÃ¤lt am Donnerstagabend in Washington eine Fernsehansprache an die Nation (21.00 Uhr Ortszeit, Freitag 03.00 Uhr MESZ). Themen dÃ¼rften die erneute militÃ¤rische Eskalation mit dem Iran und die Kongresswahlen im November sein.



Der PrÃ¤sident hatte sich letztmals am 1. April live an die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger gerichtet. In dieser Rede kÃ¼ndigte er an, den Iran "in die Steinzeit" zurÃ¼ckbomben zu wollen und den Krieg danach schnell zu beenden. Nun will Trump zudem Ã¼ber die Bedeutung "freier und fairer Wahlen" sprechen. Der Sender MS Now berichtet, der Republikaner wolle neue Geheimdiensterkenntnisse zur angeblichen Manipulation der PrÃ¤sidentschaftswahl 2020 prÃ¤sentieren, die er gegen den Demokraten Joe Biden verloren hatte.