US-PrÃ¤sident Donald Trump hÃ¤lt am Donnerstagabend in Washington eine Fernsehansprache an die Nation (21.00 Uhr Ortszeit, Freitag 03.00 Uhr MESZ). Themen dÃ¼rften die erneute militÃ¤rische Eskalation mit dem Iran und die Kongresswahlen im November sein.
Der PrÃ¤sident hatte sich letztmals am 1. April live an die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger gerichtet. In dieser Rede kÃ¼ndigte er an, den Iran "in die Steinzeit" zurÃ¼ckbomben zu wollen und den Krieg danach schnell zu beenden. Nun will Trump zudem Ã¼ber die Bedeutung "freier und fairer Wahlen" sprechen. Der Sender MS Now berichtet, der Republikaner wolle neue Geheimdiensterkenntnisse zur angeblichen Manipulation der PrÃ¤sidentschaftswahl 2020 prÃ¤sentieren, die er gegen den Demokraten Joe Biden verloren hatte.
Brennpunkte
Trump richtet sich in Fernsehansprache an die Nation
- AFP - 16. Juli 2026, 04:02 Uhr
US-PrÃ¤sident Donald Trump hÃ¤lt am Donnerstagabend in Washington eine Rede an die Nation (21.00 Uhr Ortszeit, Freitag 03.00 Uhr MESZ). Er dÃ¼rfte die erneute militÃ¤rische Eskalation mit dem Iran ansprechen und die Kongresswahlen im November.
US-PrÃ¤sident Donald Trump hÃ¤lt am Donnerstagabend in Washington eine Fernsehansprache an die Nation (21.00 Uhr Ortszeit, Freitag 03.00 Uhr MESZ). Themen dÃ¼rften die erneute militÃ¤rische Eskalation mit dem Iran und die Kongresswahlen im November sein.
Weitere Meldungen
Fast acht Jahre nach dem Einsturz einer AutobahnbrÃ¼cke im norditalienischen Genua wird am Donnerstag das Urteil in dem Mega-Prozess erwartet. Darin soll geklÃ¤rt werden, ob dieMehr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron treffen sich am Donnerstag am Vorabend des deutsch-franzÃ¶sischen Ministerrats imMehr
Angesichts eines regional mÃ¶glicherweise drohenden Wassermangels hat der Deutsche StÃ¤dtetag zu einem bewussten Umgang mit dem kostbaren Nass aufgerufen. "FrÃ¼her galt Wasser inMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Hintergrund eines regional und saisonal fortschreitenden Wassermangels in Deutschland mahnt der Deutsche StÃ¤dtetag zum Umdenken.Mehr
NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des Instituts fÃ¼r Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Bernd Fitzenberger, warnt vor der Abschaffung von Minijobs. Er sei fÃ¼rMehr
UnterfÃ¶hring (dts Nachrichtenagentur) - Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 will einen neuen linearen, frei empfangbaren Sender starten. Das Unternehmen plant, 2027 mit Sat.2 aufMehr