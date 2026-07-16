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Trump richtet sich in Fernsehansprache an die Nation

  • AFP - 16. Juli 2026, 04:02 Uhr
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US-PrÃ¤sident Trump
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump hÃ¤lt am Donnerstagabend in Washington eine Rede an die Nation (21.00 Uhr Ortszeit, Freitag 03.00 Uhr MESZ). Er dÃ¼rfte die erneute militÃ¤rische Eskalation mit dem Iran ansprechen und die Kongresswahlen im November.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hÃ¤lt am Donnerstagabend in Washington eine Fernsehansprache an die Nation (21.00 Uhr Ortszeit, Freitag 03.00 Uhr MESZ). Themen dÃ¼rften die erneute militÃ¤rische Eskalation mit dem Iran und die Kongresswahlen im November sein.

Der PrÃ¤sident hatte sich letztmals am 1. April live an die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger gerichtet. In dieser Rede kÃ¼ndigte er an, den Iran "in die Steinzeit" zurÃ¼ckbomben zu wollen und den Krieg danach schnell zu beenden. Nun will Trump zudem Ã¼ber die Bedeutung "freier und fairer Wahlen" sprechen. Der Sender MS Now berichtet, der Republikaner wolle neue Geheimdiensterkenntnisse zur angeblichen Manipulation der PrÃ¤sidentschaftswahl 2020 prÃ¤sentieren, die er gegen den Demokraten Joe Biden verloren hatte.

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