Schneider drÃ¤ngt auf GrundgesetzÃ¤nderung fÃ¼r Klimaanpassung

Carsten Schneider (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Umweltminister Carsten Schneider (SPD) drÃ¤ngt darauf, das Grundgesetz anzupassen, um LÃ¤nder und Kommunen besser bei der Anpassung an den Klimawandel unterstÃ¼tzen zu kÃ¶nnen.



"Es ist derzeit zu kompliziert, Mittel des Bundes fÃ¼r die Anpassung an den Klimawandel einzusetzen", sagte Schneider dem "Spiegel". Den Einbau von Klimaanlagen in KrankenhÃ¤usern etwa dÃ¼rfe er als Bundesumweltminister wegen der Aufgabenteilung zwischen Bund und LÃ¤ndern laut Grundgesetz gar nicht fÃ¶rdern.



"Wenn der Bund mehr als ein paar Modellprojekte finanzieren soll, mÃ¼ssen wir die Klimaanpassung zu einer Gemeinschaftsaufgabe von Bund und LÃ¤ndern machen", sagte der Umweltminister. Im Koalitionsvertrag stehe auch ein entsprechender Auftrag dazu. Er sei bereit, das Grundgesetz dafÃ¼r zu Ã¤ndern, und arbeite an einem entsprechenden Vorschlag. Wenn Bundestag und Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit zustimmten, kÃ¶nne der Bund sich an den Kosten beteiligen und strukturiert mit den LÃ¤ndern zusammenarbeiten. Im Bundestag wÃ¤re die Koalition aus Union und SPD dafÃ¼r auf Stimmen aus zwei der drei Oppositionsfraktionen (GrÃ¼ne, Linke, AfD) angewiesen.



Im Koalitionsvertrag heiÃŸt es, man werde die Klimaanpassungsstrategie umsetzen und dazu die bestehenden FÃ¶rderprogramme nutzen. "Wir stellen daher die Finanzierung von VorsorgemaÃŸnahmen gemeinsam mit den LÃ¤ndern auf solide Beine und unterstÃ¼tzen die Kommunen bei der Anpassung an den Klimawandel. Dazu richten wir einen Sonderrahmenplan Naturschutz und Klimaanpassung ein und prÃ¼fen die EinfÃ¼hrung einer diesbezÃ¼glichen Gemeinschaftsaufgabe", heiÃŸt es weiter.

