Union will geplante ErhÃ¶hung der Sektsteuer verhindern

Sekt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Unionsfraktion stellt sich gegen die von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) geplante Anhebung der Alkoholsteuer. Sie will eine hÃ¶here Besteuerung von Schaumwein verhindern, wie der agrar- und ernÃ¤hrungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johannes Steiniger, dem Nachrichtenmagazin Politico sagte. Er sorgt sich um negative Folgen fÃ¼r die Winzer.



Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, die Steuern auf verschiedene alkoholische GetrÃ¤nke um 20 Prozent zu erhÃ¶hen. Betroffen wÃ¤ren neben Spirituosen und Alkopops auch Schaumweine. Nach Berechnungen der Bundesregierung sollen die MaÃŸnahmen Mehreinnahmen von rund 455 Millionen Euro fÃ¼r den Bundeshaushalt bringen. Auf die Schaumweinsteuer wÃ¼rden demnach etwa 65 Millionen Euro entfallen.



Steiniger kritisierte die PlÃ¤ne scharf. Eine ErhÃ¶hung gerade in der aktuell sehr angespannten Lage der Weinwirtschaft wÃ¤re ein vÃ¶llig falsches Signal, sagte der CDU-Politiker. Die Unionsfraktion werde sich im parlamentarischen Verfahren dafÃ¼r einsetzen, dass die Schaumweinsteuer nicht erhÃ¶ht wird.



Zugleich Ã¼bte Steiniger Kritik am Vorgehen des Finanzministeriums. Die Fraktion sei sehr irritiert Ã¼ber den VorstoÃŸ des Finanzministers gewesen, "der im Ãœbrigen so auch nicht vereinbart war", sagte er. Nach seinen Angaben war die MaÃŸnahme zuvor nicht mit dem Koalitionspartner abgestimmt worden. Klingbeil hatte sich Ende Juni fÃ¼r die Anhebung der Alkoholsteuer ausgesprochen.



Die Wein- und Sektbranche kÃ¤mpft seit Jahren mit rÃ¼cklÃ¤ufigen Absatzzahlen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts wurden 2025 insgesamt 240,1 Millionen Liter Schaumwein in Deutschland verkauft. Das entspricht einem RÃ¼ckgang von 20,2 Prozent gegenÃ¼ber dem Jahr 2015.

