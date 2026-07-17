Finanzen

Union will geplante ErhÃ¶hung der Sektsteuer verhindern

  • dts - 17. Juli 2026, 06:30 Uhr
Bild vergrößern: Union will geplante ErhÃ¶hung der Sektsteuer verhindern
Sekt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Unionsfraktion stellt sich gegen die von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) geplante Anhebung der Alkoholsteuer. Sie will eine hÃ¶here Besteuerung von Schaumwein verhindern, wie der agrar- und ernÃ¤hrungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johannes Steiniger, dem Nachrichtenmagazin Politico sagte. Er sorgt sich um negative Folgen fÃ¼r die Winzer.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, die Steuern auf verschiedene alkoholische GetrÃ¤nke um 20 Prozent zu erhÃ¶hen. Betroffen wÃ¤ren neben Spirituosen und Alkopops auch Schaumweine. Nach Berechnungen der Bundesregierung sollen die MaÃŸnahmen Mehreinnahmen von rund 455 Millionen Euro fÃ¼r den Bundeshaushalt bringen. Auf die Schaumweinsteuer wÃ¼rden demnach etwa 65 Millionen Euro entfallen.

Steiniger kritisierte die PlÃ¤ne scharf. Eine ErhÃ¶hung gerade in der aktuell sehr angespannten Lage der Weinwirtschaft wÃ¤re ein vÃ¶llig falsches Signal, sagte der CDU-Politiker. Die Unionsfraktion werde sich im parlamentarischen Verfahren dafÃ¼r einsetzen, dass die Schaumweinsteuer nicht erhÃ¶ht wird.

Zugleich Ã¼bte Steiniger Kritik am Vorgehen des Finanzministeriums. Die Fraktion sei sehr irritiert Ã¼ber den VorstoÃŸ des Finanzministers gewesen, "der im Ãœbrigen so auch nicht vereinbart war", sagte er. Nach seinen Angaben war die MaÃŸnahme zuvor nicht mit dem Koalitionspartner abgestimmt worden. Klingbeil hatte sich Ende Juni fÃ¼r die Anhebung der Alkoholsteuer ausgesprochen.

Die Wein- und Sektbranche kÃ¤mpft seit Jahren mit rÃ¼cklÃ¤ufigen Absatzzahlen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts wurden 2025 insgesamt 240,1 Millionen Liter Schaumwein in Deutschland verkauft. Das entspricht einem RÃ¼ckgang von 20,2 Prozent gegenÃ¼ber dem Jahr 2015.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Zuckersteuer soll jÃ¤hrlich 650 Millionen Euro einbringen
    Zuckersteuer soll jÃ¤hrlich 650 Millionen Euro einbringen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Zuckersteuer soll nach Angaben von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) im kommenden Jahr rund 650 Millionen Euro einbringen und

    Mehr
    Stadtwerke warnen vor Spekulation beim CO2-Handel
    Stadtwerke warnen vor Spekulation beim CO2-Handel

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Stadtwerkeverband VKU fordert ein entschlosseneres staatliches Vorgehen gegen schwarze Schafe beim CO2-Handel fÃ¼rs Heizen und Tanken. Kai

    Mehr
    Umfrage: Mehrheit der Deutschen fÃ¼r VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts
    Umfrage: Mehrheit der Deutschen fÃ¼r VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Mehrheit der Deutschen spricht sich laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa fÃ¼r eine VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts aus.

    Mehr
    EU-Kommission legt VorschlÃ¤ge fÃ¼r Ã„nderungen am Emissionshandel vor
    EU-Kommission legt VorschlÃ¤ge fÃ¼r Ã„nderungen am Emissionshandel vor
    Bundesgerichtshof entscheidet Ã¼ber Anspruch von EigentÃ¼mern auf Klimaanlage
    Bundesgerichtshof entscheidet Ã¼ber Anspruch von EigentÃ¼mern auf Klimaanlage
    Brasilien wird das erste Ziel von Trumps neuen ZÃ¶llen - 25 Prozent Aufschlag
    Brasilien wird das erste Ziel von Trumps neuen ZÃ¶llen - 25 Prozent Aufschlag
    Cyberangriff auf TiefkÃ¼hlunternehmen in Japan betrifft nun auch Eishersteller
    Cyberangriff auf TiefkÃ¼hlunternehmen in Japan betrifft nun auch Eishersteller
    Schneider drÃ¤ngt auf GrundgesetzÃ¤nderung fÃ¼r Klimaanpassung
    Schneider drÃ¤ngt auf GrundgesetzÃ¤nderung fÃ¼r Klimaanpassung
    Sechste Nacht in Folge: USA und Iran attackieren sich erneut gegenseitig
    Sechste Nacht in Folge: USA und Iran attackieren sich erneut gegenseitig
    Uniper richtet InvestitionsplÃ¤ne nach neuem Kraftwerksgesetz aus
    Uniper richtet InvestitionsplÃ¤ne nach neuem Kraftwerksgesetz aus
    IG Metall lehnt lÃ¤ngere Arbeitszeiten in Autoindustrie ab
    IG Metall lehnt lÃ¤ngere Arbeitszeiten in Autoindustrie ab
    GrÃ¼ne werben fÃ¼r EuropÃ¤isierung von Frankreichs Atomschirm
    GrÃ¼ne werben fÃ¼r EuropÃ¤isierung von Frankreichs Atomschirm
    Trump: US-Wahlsystem ist
    Trump: US-Wahlsystem ist "Manipulation und Korruption" ausgesetzt

    Top Meldungen

    SPD in Sachsen-Anhalt kritisiert Fehler bei Energiewende
    SPD in Sachsen-Anhalt kritisiert Fehler bei Energiewende

    Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Der SPD-Spitzenkandidat fÃ¼r die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, Armin Willingmann, kritisiert frÃ¼here Fehler bei der Umsetzung der

    Mehr
    Warken kÃ¼ndigt weitere SparmaÃŸnahmen im Gesundheitswesen an
    Warken kÃ¼ndigt weitere SparmaÃŸnahmen im Gesundheitswesen an

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) kÃ¼ndigt weitere SparmaÃŸnahmen im Gesundheitswesen an, um die kurzfristig den LÃ¤ndern zugesagten

    Mehr
    Forsa: Mehrheit will Spritpreis-Hilfe fÃ¼r pendelnde Geringverdiener
    Forsa: Mehrheit will Spritpreis-Hilfe fÃ¼r pendelnde Geringverdiener

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa sind zwei Drittel der Deutschen dafÃ¼r, dass Menschen mit geringem Einkommen, die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts