Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier empfangen am Donnerstag den algerischen PrÃ¤sidenten Abdelmadjid Tebboune in Berlin. Nach einem Empfang bei Steinmeier mit militÃ¤rischen Ehren in der Villa Borsig und einem anschlieÃŸenden GesprÃ¤ch um 11.30 Uhr trifft Tebboune Merz um 14.15 Uhr im Bundeskanzleramt. Nach einem Vier-Augen-GesprÃ¤ch wollen Merz und Tebboune um 15.15 Uhr gemeinsam vor die Presse treten.
Bei dem GesprÃ¤ch zwischen dem Kanzler und dem algerischen PrÃ¤sidenten soll es um die bilateralen Beziehungen sowie energie- und wirtschaftspolitische Fragen gehen. Tebbounes Besuch in Berlin weckt auÃŸerdem Hoffnungen auf deutsche Hilfe fÃ¼r den in Algerien inhaftierten franzÃ¶sischen Journalisten Christophe Gleizes. Im November 2025 war der franzÃ¶sisch-algerisch Schriftsteller Boualem Sansal auf Ersuchen von BundesprÃ¤sident Steinmeier begnadigt worden.
Politik
Merz und Steinmeier empfangen algerischen PrÃ¤sidenten Tebboune in Berlin
- AFP - 16. Juli 2026, 04:02 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier empfangen am Donnerstag den algerischen PrÃ¤sidenten Abdelmadjid Tebboune in Berlin. Um 15.15 Uhr wollen Merz und Tebboune gemeinsam vor die Presse treten.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier empfangen am Donnerstag den algerischen PrÃ¤sidenten Abdelmadjid Tebboune in Berlin. Nach einem Empfang bei Steinmeier mit militÃ¤rischen Ehren in der Villa Borsig und einem anschlieÃŸenden GesprÃ¤ch um 11.30 Uhr trifft Tebboune Merz um 14.15 Uhr im Bundeskanzleramt. Nach einem Vier-Augen-GesprÃ¤ch wollen Merz und Tebboune um 15.15 Uhr gemeinsam vor die Presse treten.
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