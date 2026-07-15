WHO: Bis zu 45 Prozent des Demenzrisikos kÃ¶nnen beeinflusst werden

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Bis zu 45 Prozent des Risikos einer Demenzerkrankung lassen sich nach EinschÃ¤tzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beeinflussen. Dazu gehÃ¶ren Tabak- und Alkoholkonsum, Bewegungsmangel, soziale Isolation und Luftverschmutzung.

Bis zu 45 Prozent des Risikos einer Demenzerkrankung lassen sich nach EinschÃ¤tzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beeinflussen. In ihren am Mittwoch verÃ¶ffentlichten neuen Leitlinien zum Umgang mit Demenz nennt die WHO als beeinflussbare Risikofaktoren fÃ¼r Demenz-Erkrankungen unter anderem Tabak- und Alkoholkonsum, Bewegungsmangel, soziale Isolation und Luftverschmutzung. Durch PrÃ¤vention kann demnach eine Erkrankung verhindert oder ihr Auftreten hinausgezÃ¶gert werden.



Auch Bluthochdruck, Diabetes und ein hoher Cholesterinspiegel kÃ¶nnten das Demenzrisiko erhÃ¶hen, erklÃ¤rte die UN-Organisation weiter. Eine bessere Behandlung dieser Erkrankungen kÃ¶nne daher zur Vorbeugung beitragen. FÃ¼r Erwachsene mit leichten kognitiven BeeintrÃ¤chtigungen empfiehlt die WHO zudem geistige Anregung und gezieltes Training. Die am Mittwoch verÃ¶ffentlichten WHO-Empfehlungen sind die ersten zum Umgang mit Demenz seit dem Jahr 2019.



Demenz beeintrÃ¤chtigt das GedÃ¤chtnis, das DenkvermÃ¶gen und die FÃ¤higkeit, den Alltag zu bewÃ¤ltigen. Sie tritt hÃ¤ufiger bei Menschen Ã¼ber 65 Jahren auf, ist nach Angaben der WHO aber kein unvermeidlicher Bestandteil des Alterns.



Weltweit leben demnach mehr als 57 Millionen Menschen mit Demenz, jÃ¤hrlich kommen fast zehn Millionen Diagnosen hinzu. Alzheimer ist mit einem Anteil von schÃ¤tzungsweise 60 bis 70 Prozent die hÃ¤ufigste Form. Demenz ist weltweit die siebthÃ¤ufigste Todesursache und eine der wichtigsten Ursachen fÃ¼r Behinderung und PflegebedÃ¼rftigkeit im Alter.



Da es bislang keine Heilung und keine allgemein zugÃ¤ngliche wirksame Behandlung gebe, bleibe Vorbeugung die wirksamste Strategie, erklÃ¤rte die WHO. Die neuen Empfehlungen sollen GesundheitsbehÃ¶rden und medizinischem Personal helfen, Risiken frÃ¼her zu erkennen und GegenmaÃŸnahmen einzuleiten.



WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus erklÃ¤rte, die Erkenntnisse Ã¼ber die Ursachen des Demenzrisikos seien heute umfassender als je zuvor. Staaten verfÃ¼gten nun Ã¼ber klare und wissenschaftlich begrÃ¼ndete Empfehlungen, um die kognitive Gesundheit der BevÃ¶lkerung zu schÃ¼tzen.



Die weltweiten wirtschaftlichen Kosten von Demenz werden von der WHO auf jÃ¤hrlich 1,3 Billionen Dollar geschÃ¤tzt. Etwa die HÃ¤lfte davon entfÃ¤llt auf unbezahlte Betreuung durch AngehÃ¶rige und Freunde. Â