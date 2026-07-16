Im Rostocker Stadthafen sind zwei MÃ¤nner tot aus einem Auto geborgen worden, das in die Warnow gefahren war. Die UmstÃ¤nde des Geschehens und die IdentitÃ¤t der beiden Toten mÃ¼ssten geklÃ¤rt werden, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.Â
Demnach war das Auto im Bereich der Haedge-Halbinsel in die Warnow gefahren und innerhalb weniger Minuten gesunken. An dem Rettungseinsatz und der Bergung waren die Rostocker Berufsfeuerwehr, die Polizei und die Wasserschutzpolizei beteiligt - zwei Streifenboote sicherten die Einsatzstelle ab.
Brennpunkte
Auto fÃ¤hrt im Rostocker Hafen in Warnow: Zwei MÃ¤nner tot
- AFP - 16. Juli 2026, 08:19 Uhr
Im Rostocker Stadthafen sind zwei MÃ¤nner tot aus einem Auto geborgen worden, das in die Warnow gefahren war. Die UmstÃ¤nde des Geschehens und die IdentitÃ¤t der beiden Toten waren zunÃ¤chst unklar.
Im Rostocker Stadthafen sind zwei MÃ¤nner tot aus einem Auto geborgen worden, das in die Warnow gefahren war. Die UmstÃ¤nde des Geschehens und die IdentitÃ¤t der beiden Toten mÃ¼ssten geklÃ¤rt werden, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.Â
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