Auto fÃ¤hrt im Rostocker Hafen in Warnow: Zwei MÃ¤nner tot

Polizeiauto

Im Rostocker Stadthafen sind zwei MÃ¤nner tot aus einem Auto geborgen worden, das in die Warnow gefahren war. Die UmstÃ¤nde des Geschehens und die IdentitÃ¤t der beiden Toten waren zunÃ¤chst unklar.

Im Rostocker Stadthafen sind zwei MÃ¤nner tot aus einem Auto geborgen worden, das in die Warnow gefahren war. Die UmstÃ¤nde des Geschehens und die IdentitÃ¤t der beiden Toten mÃ¼ssten geklÃ¤rt werden, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.Â



Demnach war das Auto im Bereich der Haedge-Halbinsel in die Warnow gefahren und innerhalb weniger Minuten gesunken. An dem Rettungseinsatz und der Bergung waren die Rostocker Berufsfeuerwehr, die Polizei und die Wasserschutzpolizei beteiligt - zwei Streifenboote sicherten die Einsatzstelle ab.