Brennpunkte

Auto fÃ¤hrt im Rostocker Hafen in Warnow: Zwei MÃ¤nner tot

  • AFP - 16. Juli 2026, 08:19 Uhr
Bild vergrößern: Auto fÃ¤hrt im Rostocker Hafen in Warnow: Zwei MÃ¤nner tot
Polizeiauto
Bild: AFP

Im Rostocker Stadthafen sind zwei MÃ¤nner tot aus einem Auto geborgen worden, das in die Warnow gefahren war. Die UmstÃ¤nde des Geschehens und die IdentitÃ¤t der beiden Toten waren zunÃ¤chst unklar.

Im Rostocker Stadthafen sind zwei MÃ¤nner tot aus einem Auto geborgen worden, das in die Warnow gefahren war. Die UmstÃ¤nde des Geschehens und die IdentitÃ¤t der beiden Toten mÃ¼ssten geklÃ¤rt werden, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.Â 

Demnach war das Auto im Bereich der Haedge-Halbinsel in die Warnow gefahren und innerhalb weniger Minuten gesunken. An dem Rettungseinsatz und der Bergung waren die Rostocker Berufsfeuerwehr, die Polizei und die Wasserschutzpolizei beteiligt - zwei Streifenboote sicherten die Einsatzstelle ab.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Keine Deeskalation in Sicht: Erneut US-Angriffe auf Iran und GegenschlÃ¤ge Teherans
    Keine Deeskalation in Sicht: Erneut US-Angriffe auf Iran und GegenschlÃ¤ge Teherans

    Im Iran-Krieg scheint eine Deeskalation nicht in Sicht, im Gegenteil: Die US-StreitstreitkrÃ¤fte haben erneut Angriffe auf Ziele im Iran gestartet, im Gegenzug meldete die Armee

    Mehr
    Berlins CDU-Spitzenkandidat will Fonds fÃ¼r Mieterklagen
    Berlins CDU-Spitzenkandidat will Fonds fÃ¼r Mieterklagen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Berliner CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers will groÃŸe Wohnungsunternehmen dazu bewegen, einen Fonds fÃ¼r die Verfahrenskosten von Mietern

    Mehr
    Urteil zu tÃ¶dlichem Einsturz der Morandi-BrÃ¼cke in Genua im Sommer 2018
    Urteil zu tÃ¶dlichem Einsturz der Morandi-BrÃ¼cke in Genua im Sommer 2018

    Fast acht Jahre nach dem Einsturz einer AutobahnbrÃ¼cke im norditalienischen Genua wird am Donnerstag das Urteil in dem Mega-Prozess erwartet. Darin soll geklÃ¤rt werden, ob die

    Mehr
    Chiphersteller TSMC aus Taiwan verzeichnet Gewinnplus von 77,4 Prozent
    Chiphersteller TSMC aus Taiwan verzeichnet Gewinnplus von 77,4 Prozent
    Frauenhofer-Institut sieht in Europas Autoproduktion bis zu 726.000 Jobs bedroht
    Frauenhofer-Institut sieht in Europas Autoproduktion bis zu 726.000 Jobs bedroht
    SpaceX-Aktienkurs fÃ¤llt wieder unter Ausgabepreis
    SpaceX-Aktienkurs fÃ¤llt wieder unter Ausgabepreis
    Ungarn: Orbans Ex-AuÃŸenminister wechselt zu chinesischem E-Auto-Hersteller BYD
    Ungarn: Orbans Ex-AuÃŸenminister wechselt zu chinesischem E-Auto-Hersteller BYD
    Destatis: Zahl der Wohnungen in Deutschland wuchs 2025 um 196.000
    Destatis: Zahl der Wohnungen in Deutschland wuchs 2025 um 196.000
    Schwesig bekrÃ¤ftigt Kritik an Einschnitten bei Unterhaltsvorschuss
    Schwesig bekrÃ¤ftigt Kritik an Einschnitten bei Unterhaltsvorschuss
    Zeitplan fÃ¼r Start des staatlichen Altersvorsorgedepots wackelt
    Zeitplan fÃ¼r Start des staatlichen Altersvorsorgedepots wackelt
    Studie: Bis zu 726.000 Jobs in Europas Autoproduktion bedroht
    Studie: Bis zu 726.000 Jobs in Europas Autoproduktion bedroht
    Kellner wirft Reiche
    Kellner wirft Reiche "Berater-Luxus" vor
    Iranische Staatsmedien: Luftabwehrsysteme in Teheran aktiviert
    Iranische Staatsmedien: Luftabwehrsysteme in Teheran aktiviert

    Top Meldungen

    Ein- oder Zweifamilienhaus: Bundesgerichtshof urteilt Ã¼ber Maklercourtage
    Ein- oder Zweifamilienhaus: Bundesgerichtshof urteilt Ã¼ber Maklercourtage

    Am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe geht es am Donnerstag (08.45 Uhr) um ein Zweifamilienhaus, das als Einfamilienhaus genutzt werden soll. Der BGH entscheidet Ã¼ber die

    Mehr
    Rufe nach bewussterem Umgang mit Wasser
    Rufe nach bewussterem Umgang mit Wasser

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Hintergrund eines regional und saisonal fortschreitenden Wassermangels in Deutschland mahnt der Deutsche StÃ¤dtetag zum Umdenken.

    Mehr
    IAB-Chef warnt vor Abschaffung von Minijobs
    IAB-Chef warnt vor Abschaffung von Minijobs

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des Instituts fÃ¼r Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Bernd Fitzenberger, warnt vor der Abschaffung von Minijobs. Er sei fÃ¼r

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts