Destatis: Zahl der Wohnungen in Deutschland wuchs 2025 um 196.000

Neubauten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Zum Jahresende 2025 gab es in Deutschland rund 44,0 Millionen Wohnungen. Das waren 0,4 Prozent oder 196.000 Wohnungen mehr als Ende 2024, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



Im Zehnjahresvergleich zum Jahresende 2015 erhÃ¶hte sich demnach der Wohnungsbestand um 6,0 Prozent oder 2,5 Millionen Wohnungen. Die GesamtwohnflÃ¤che vergrÃ¶ÃŸerte sich in diesem Zeitraum um 8,9 Prozent auf 4,1 Milliarden Quadratmeter.



Von den 44,0 Millionen Wohnungen zum Jahresende 2025 befanden sich laut Destatis rund 43,1 Millionen oder 98,0 Prozent in WohngebÃ¤uden, mehr als die HÃ¤lfte davon (54,9 Prozent oder 23,6 Millionen Wohnungen) in MehrfamilienhÃ¤usern. Im Durchschnitt bestand damit jedes der deutschlandweit 3,5 Millionen MehrfamilienhÃ¤user aus 6,7 Wohnungen. Die 13,5 Millionen EinfamilienhÃ¤user machten knapp ein Drittel (31,3 Prozent) der Wohnungen in WohngebÃ¤uden aus. 5,5 Millionen Wohnungen (12,8 Prozent) befanden sich in den insgesamt 2,8 Millionen ZweifamilienhÃ¤usern und weitere 0,4 Millionen (1,0 Prozent) in Wohnheimen (zum Beispiel fÃ¼r Studierende, GeflÃ¼chtete oder Wohnungslose).



In NichtwohngebÃ¤uden waren rund 890.000 oder 2,0 Prozent aller Wohnungen untergebracht, teilte das Statistische Bundesamt mit. Hierunter fallen zum Beispiel Hausmeisterwohnungen in SchulgebÃ¤uden oder Wohnungen in Innenstadtlagen Ã¼ber GewerbeflÃ¤chen.



Die GesamtwohnflÃ¤che aller Wohnungen stieg in den Jahren von 2015 bis 2025 laut Destatis um 8,9 Prozent und damit etwas stÃ¤rker als die Zahl der Wohnungen (+6,0 Prozent). Die Wohnungen in Deutschland wurden somit im Durchschnitt grÃ¶ÃŸer: Zum Jahresende 2025 betrug die durchschnittliche WohnflÃ¤che je Wohnung 94,0 Quadratmeter, die durchschnittliche WohnflÃ¤che pro Kopf lag bei 49,5 Quadratmetern. Damit hat sich die WohnflÃ¤che je Wohnung seit dem Jahr 2015 um 2,4 Quadratmeter (+2,6 Prozent) und die WohnflÃ¤che je Einwohnerin und Einwohner um 3,3 Quadratmeter (+7,1 Prozent) erhÃ¶ht.



Da der Wohnungsbestand seit 2015 insgesamt etwas stÃ¤rker wuchs als die BevÃ¶lkerung, verringerte sich das VerhÃ¤ltnis "Personen je Wohnung" leicht: Ende 2025 betrug das VerhÃ¤ltnis gut 1,9 Personen je Wohnung, wÃ¤hrend es Ende 2015 knapp 2,0 Personen je Wohnung waren.

