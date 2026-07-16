Chiphersteller TSMC aus Taiwan verzeichnet Gewinnplus von 77,4 Prozent

TSCM-Logo an ProduktionsstÃ¤tte in Koahsiung in Taiwan

Der Boom bei der KÃ¼nstlichen Intelligenz hat dem Chiphersteller TSMC im zweiten Quartal ein Gewinnplus von 77,4 Prozent beschert. Der Nettogewinn stieg nach Konzernangaben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf umgerechnet 19,2 Milliarden Euro.

Der Boom bei der KÃ¼nstlichen Intelligenz (KI) hat dem Chiphersteller TSMC im zweiten Quartal ein Gewinnplus von 77,4 Prozent beschert. Der Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf einen neuen Rekordstand von 706,6 Milliarden Neue Taiwan-Dollar (19,2 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit Ã¼bertraf der Konzern die Prognosen von Analysten.



TSMC ist der weltweit grÃ¶ÃŸte Auftragsfertiger von Mikrochips, die etwa in Smartphones von Apple, aber auch beim auf KI-Prozessoren spezialisierten Chiphersteller Nvidia zum Einsatz kommen. Rund um die Welt investieren Regierungen und Unternehmen derzeit MilliardenbetrÃ¤ge in den Bau neuer Rechenzentren, um KI-Tools wie Chatbots, Bildgeneratoren oder Agenten betreiben und trainieren zu kÃ¶nnen.