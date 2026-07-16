Der Boom bei der KÃ¼nstlichen Intelligenz (KI) hat dem Chiphersteller TSMC im zweiten Quartal ein Gewinnplus von 77,4 Prozent beschert. Der Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf einen neuen Rekordstand von 706,6 Milliarden Neue Taiwan-Dollar (19,2 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit Ã¼bertraf der Konzern die Prognosen von Analysten.
TSMC ist der weltweit grÃ¶ÃŸte Auftragsfertiger von Mikrochips, die etwa in Smartphones von Apple, aber auch beim auf KI-Prozessoren spezialisierten Chiphersteller Nvidia zum Einsatz kommen. Rund um die Welt investieren Regierungen und Unternehmen derzeit MilliardenbetrÃ¤ge in den Bau neuer Rechenzentren, um KI-Tools wie Chatbots, Bildgeneratoren oder Agenten betreiben und trainieren zu kÃ¶nnen.
Wirtschaft
Chiphersteller TSMC aus Taiwan verzeichnet Gewinnplus von 77,4 Prozent
- AFP - 16. Juli 2026, 08:16 Uhr
Der Boom bei der KÃ¼nstlichen Intelligenz hat dem Chiphersteller TSMC im zweiten Quartal ein Gewinnplus von 77,4 Prozent beschert. Der Nettogewinn stieg nach Konzernangaben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf umgerechnet 19,2 Milliarden Euro.
Der Boom bei der KÃ¼nstlichen Intelligenz (KI) hat dem Chiphersteller TSMC im zweiten Quartal ein Gewinnplus von 77,4 Prozent beschert. Der Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf einen neuen Rekordstand von 706,6 Milliarden Neue Taiwan-Dollar (19,2 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit Ã¼bertraf der Konzern die Prognosen von Analysten.
Weitere Meldungen
Dem europÃ¤ischen Automobilsektor droht laut einer Studie des Frauenhofer-Instituts ein massiver BeschÃ¤ftigungsverlust. Bis 2040 kÃ¶nnten in der Produktion bis zu 726.000Mehr
Ende eines HÃ¶henflugs: Gut einen Monat nach dem BÃ¶rsengang des US-Raumfahrtkonzerns SpaceX ist der Aktienkurs wieder unter den Ausgabepreis gefallen. An der Wall Street wurdenMehr
Der ehemalige ungarische AuÃŸenminister Peter Szijjarto hat seinen RÃ¼cktritt als Abgeordneter und seinen Wechsel zum chinesischen Elektroauto-Hersteller BYD bekannt gegeben. ErMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der wirtschaftspolitische Sprecher der GrÃ¼nen, Michael Kellner, wirft Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) einen unnÃ¶tigen EinsatzMehr
Am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe geht es am Donnerstag (08.45 Uhr) um ein Zweifamilienhaus, das als Einfamilienhaus genutzt werden soll. Der BGH entscheidet Ã¼ber dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Hintergrund eines regional und saisonal fortschreitenden Wassermangels in Deutschland mahnt der Deutsche StÃ¤dtetag zum Umdenken.Mehr