Schwesig bekrÃ¤ftigt Kritik an Einschnitten bei Unterhaltsvorschuss

Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Schwesig

Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) hat ihre Kritik an den PlÃ¤nen der Bundesregierung zur KÃ¼rzung beim Unterhaltsvorschuss bekrÃ¤ftigt.

Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) hat ihre Kritik an den PlÃ¤nen der Bundesregierung zur KÃ¼rzung beim Unterhaltsvorschuss bekrÃ¤ftigt. Die jÃ¼ngsten Ã„uÃŸerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz und von Bundesministerin Karin Prien (beide CDU) zeigten, "dass sie die Lebenssituation von Alleinerziehenden und ihren Kindern nicht verstanden haben", sagte Schwesig dem "Spiegel". Viele Alleinerziehende arbeiteten und seien trotzdem auf den Unterhaltsvorschuss angewiesen.



Prien plant wegen Vorgaben zum Sparen einen Gesetzentwurf, wonach der Staat den Vorschuss fÃ¼r Kinder von Alleinerziehenden nur noch bis zum 16. Geburtstag zahlen soll - und nicht mehr bis zur VolljÃ¤hrigkeit. Anspruch auf Unterhaltsvorschuss besteht, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, nicht bekannt ist oder verstorben ist.



Merz und Prien hatten jÃ¼ngst darauf hingewiesen, dass alleinerziehende Eltern Ã¤lterer Kinder in Vollzeit arbeiten kÃ¶nnten, anders als Eltern kleinerer Kinder.



"Alleinerziehende mit Kindern in einem Alter von 16 oder 17 Jahren haben auch Kosten. Auch in diesem Alter brauchen Kinder UnterstÃ¼tzung", sagte Schwesig dazu. Die ehemalige Bundesfamilienministerin betonte, dass sie die PlÃ¤ne der Koalition von Anbeginn abgelehnt habe. So habe sie bereits in der MinisterprÃ¤sidentenkonferenz am 25. Juni auf die schwierigen Auswirkungen auf Alleinerziehende und ihre Kinder hingewiesen.



Mecklenburg-Vorpommern habe schriftlich in einer Protokollnotiz festgehalten, dass das Bundesland einer solchen EinschrÃ¤nkung nicht zustimmt, sagte Schwesig. Bremen habe sich ebenfalls kritisch geÃ¤uÃŸert. "Deshalb kÃ¶nnen sich weder der Kanzler noch Frau Prien hinter angeblichen gemeinsamen BeschlÃ¼ssen von Bund und allen LÃ¤ndern verstecken."



Sie habe bei der Bildung der Bundesregierung selbst mit Prien die Kapitel zur Familienpolitik verhandelt. "Von KÃ¼rzungen war damals Ã¼berhaupt keine Rede. Im Gegenteil. Es sollte Verbesserungen beim Unterhaltsvorschuss geben." Die gestiegenen Ausgaben fÃ¼r den Unterhaltsvorschuss dÃ¼rften "kein Anlass fÃ¼r SparmaÃŸnahmen zulasten von Kindern sein". Sie zeigten, "dass das Thema sogar noch an Bedeutung gewonnen hat".