Ukrainischer Verteidigungsminister Fedorow erklÃ¤rt seinen RÃ¼cktritt

Fedorow im Juni bei der Nato in BrÃ¼ssel

Der ukrainische Verteidigungsminister Mychailo Fedorow hat seinen RÃ¼cktritt erklÃ¤rt. Am Sonntag hatte der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj eine Regierungsumbildung verkÃ¼ndet.

Der ukrainische Verteidigungsminister Mychailo Fedorow hat seinen RÃ¼cktritt erklÃ¤rt. "Es war eine groÃŸe Ehre, dem ukrainischen Volk als Verteidigungsminister zu dienen", erklÃ¤rte Fedorow am Mittwochabend im Onlinedienst Telegram. Am Sonntag hatte der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj eine Regierungsumbildung verkÃ¼ndet, die unter anderem den RÃ¼cktritt der ukrainischen MinisterprÃ¤sidentin Julia Swyrydenko beinhaltete.



In einer langen Stellungnahme auf Telegram zÃ¤hlte Fedorow die Erfolge seines Ministeriums auf, dessen Leitung er im Januar Ã¼bernommen hatte. In einer zweiten, kÃ¼rzeren Stellungnahme legte er seine Misserfolge dar.



Mit einem Alter von 35 Jahren bei seiner Ernennung war Fedorow der jÃ¼ngste Verteidigungsminister, den die Ukraine je hatte. Er hatte die Leitung des Ministeriums mit dem Auftrag Ã¼bernommen, der ukrainischen Kriegsmaschinerie nach vier Jahren Krieg neue Energie einzuhauchen. Er war ein frÃ¼her BefÃ¼rworter des zunehmenden Einsatzes von Drohnen gewesen, die mittlerweile unverzichtbar an der Front sind.



In seiner RÃ¼cktrittserklÃ¤rung verwies Fedorow insbesondere auf die Entwicklung der Produktion und Nutzung von Drohnen. "Wir haben in vier Monaten mehr Drohnen beschafft als im gesamten vorangegangenen Jahr", erklÃ¤rte er.



Ukrainischen Medienberichten zufolge kÃ¶nnte Fedorow durch den derzeitigen Innenminister Ihor Klymenko ersetzt werden.



Selenskyj hatte die Regierungsumbildung mit "neuen Herausforderungen und neuen Aufgaben" gerechtfertigt. Der ukrainische Staatschef kÃ¼ndigte an, auch die Chefs einiger StrafverfolgungsbehÃ¶rden austauschen zu wollen. Namen nannte er nicht. Umbildungen des Kabinetts bedÃ¼rfen der Zustimmung des Parlaments - wobei sich die Abgeordneten seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 weitgehend hinter den PrÃ¤sidenten gestellt haben.