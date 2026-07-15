Villarruel im Februar in Buenos Aires

Vor dem Halbfinale zwischen Argentinien und England bei der FuÃŸball-WM hat die argentinische VizeprÃ¤sidentin Victoria Villarruel die EnglÃ¤nder als 'Piraten' bezeichnet. Hintergrund ist der Falkland-Krieg zwischen Argentinien und GroÃŸbritannien 1982.

Vor dem Halbfinale zwischen Argentinien und England bei der FuÃŸball-WM am Mittwoch hat die argentinische VizeprÃ¤sidentin Victoria Villarruel die EnglÃ¤nder als "Piraten" bezeichnet. Das Spiel gegen England sei "nicht einfach nur ein weiteres Spiel", erklÃ¤rte Villarruel im Onlinedienst X. Hintergrund ist der Falkland-Krieg zwischen Argentinien und GroÃŸbritannien im Jahr 1982 um die zum britischen Kolonialreich gehÃ¶renden Inseln vor dem argentinischen Festland, der mit einer Kapitulation Argentiniens endete.



Villarruel erklÃ¤rte weiter: "Ich werde nicht politisch korrekt sein oder einen kÃ¼hlen Kopf bewahren." Gegen England gehe es immer um mehr. "Es sind die Malvinas", erklÃ¤rte sie unter Verwendung des argentinischen Namens fÃ¼r die Inseln. "Es ist Diego, es ist Leos letzter Anlauf, und es geht darum, die Eindringlinge aufzuhalten", fÃ¼gte sie unter Bezug auf die argentinische FuÃŸballlegende Diego Maradona und den aktuellen 39-jÃ¤hrigen Superstar Lionel Messi hinzu.



Die Ã„uÃŸerungen der argentinischen VizeprÃ¤sidentin standen im starken Kontrast zu denen des argentinischen Nationaltrainers Lionel Scaloni und mehrerer Spieler, die versucht hatten, die politische und historische Bedeutung des Spiels herunterzuspielen. "Es ist ein FuÃŸballspiel, ganz einfach", erklÃ¤rte Scaloni. "Das mit Politik zu vermischen, wÃ¤re Wahnsinn."



Am 2. April 1982 begann die damalige argentinische MilitÃ¤rjunta mit einer Invasion der von ihr beanspruchten Inseln, woraufhin GroÃŸbritannien Kriegsschiffe entsandte. Der Falkland-Krieg endete am 14. Juni mit der argentinischen Kapitulation. Auf der argentinischen Seite gab es 649 Tote, auf der britischen 255 und unter den Inselbewohnern drei.



Die BehÃ¶rden in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires trafen derweil Vorkehrungen fÃ¼r mÃ¶gliche Ausschreitungen im Zuge des FuÃŸballspiels. Die Polizei errichtete am Mittwoch Barrikaden rund um den beliebten Obelisken der Stadt. Das monumentale Wahrzeichen ist ein Ã¼blicher Ort fÃ¼r ausgelassene Feierlichkeiten leidenschaftlicher FuÃŸballfans. Die StraÃŸen in unmittelbarer NÃ¤he des Denkmals werden wÃ¤hrend des Halbfinals ebenfalls fÃ¼r den Verkehr gesperrt.



Die beispiellose MaÃŸnahme folgt auf eine Versammlung jubelnder FuÃŸballfans nach Argentiniens Sieg Ã¼ber die Schweiz im Viertelfinale am vergangenen Samstag, die von der Polizei mithilfe von Gummigeschossen aufgelÃ¶st wurde.



Das Spiel zwischen England und Argentinien wird um 21 Uhr in Atlanta in den USA angepfiffen. Der Gewinner trifft am Sonntag im Finale auf Spanien.