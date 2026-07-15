Ex-FDP-Chef DÃ¼rr wechselt zu E-Fuel-Start-up

Christian DÃ¼rr (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here FDP-Vorsitzende Christian DÃ¼rr wechselt in die private Wirtschaft. Der Diplom-Ã–konom wird zum 1. August GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des MÃ¼nchner Start-ups GLE360, das den noch jungen Markt fÃ¼r synthetische Kraftstoffe erschlieÃŸen will, wie er der FAZ (Donnerstagsausgabe) sagte.



GLE steht fÃ¼r Green Liquid Energy. Die erst im vergangenen Jahr gegrÃ¼ndete GmbH stellt mit 46 Mitarbeitern eine Plattform bereit, um internationale Lieferanten von E-Fuels mit europÃ¤ischen Kunden zusammenzubringen. DÃ¼rr hatte sich als Fraktionsvorsitzender in der Ampelregierung fÃ¼r technologieoffenen Klimaschutz eingesetzt. Die FDP machte sich stark dafÃ¼r, Autos mit Verbrennermotor auch nach 2035 noch in der EU neu zuzulassen, wenn sie mit E-Fuels betrieben werden. Die EU erkennt diese Kraftstoffe als Klimaschutzinstrument an, der Markt steht allerdings noch am Anfang.



FÃ¼r ihn passe die neue Position daher "emotional und politisch", sagte DÃ¼rr der FAZ. Wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen wolle, mÃ¼sse es seine Energieversorgung kÃ¼nftig stÃ¤rker auf den Import synthetischer Kraftstoffe aus LÃ¤ndern ausrichten, die diese kostengÃ¼nstig produzieren kÃ¶nnten. "Schon heute kÃ¶nnen Autos, Schiffe oder Flugzeuge mit erneuerbaren Kraftstoffen betankt werden. Was fehlt, ist eine Plattform fÃ¼r Produzenten und KÃ¤ufer. Genau daran arbeitet GLE360", sagte DÃ¼rr. An der neuen Aufgabe reizen ihn zudem die kurzen Entscheidungswege, die ein Start-up biete.



Mit seinem Schritt in die Wirtschaft zieht DÃ¼rr auch die Konsequenzen aus dem im Mai gegen Wolfgang Kubicki verlorenen Machtkampf um die FDP-Spitze. DÃ¼rr hatte 2025 nach der gescheiterten Bundestagswahl, fÃ¼r die der damalige FDP-Chef Christian Lindner die Verantwortung Ã¼bernahm, nach dem Parteivorsitz gegriffen. Doch der Neuanfang gelang unter seiner FÃ¼hrung nicht.

