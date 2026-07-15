Wirtschaft

Ex-FDP-Chef DÃ¼rr wechselt zu E-Fuel-Start-up

  • dts - 15. Juli 2026, 16:51 Uhr
Bild vergrößern: Ex-FDP-Chef DÃ¼rr wechselt zu E-Fuel-Start-up
Christian DÃ¼rr (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here FDP-Vorsitzende Christian DÃ¼rr wechselt in die private Wirtschaft. Der Diplom-Ã–konom wird zum 1. August GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des MÃ¼nchner Start-ups GLE360, das den noch jungen Markt fÃ¼r synthetische Kraftstoffe erschlieÃŸen will, wie er der FAZ (Donnerstagsausgabe) sagte.

GLE steht fÃ¼r Green Liquid Energy. Die erst im vergangenen Jahr gegrÃ¼ndete GmbH stellt mit 46 Mitarbeitern eine Plattform bereit, um internationale Lieferanten von E-Fuels mit europÃ¤ischen Kunden zusammenzubringen. DÃ¼rr hatte sich als Fraktionsvorsitzender in der Ampelregierung fÃ¼r technologieoffenen Klimaschutz eingesetzt. Die FDP machte sich stark dafÃ¼r, Autos mit Verbrennermotor auch nach 2035 noch in der EU neu zuzulassen, wenn sie mit E-Fuels betrieben werden. Die EU erkennt diese Kraftstoffe als Klimaschutzinstrument an, der Markt steht allerdings noch am Anfang.

FÃ¼r ihn passe die neue Position daher "emotional und politisch", sagte DÃ¼rr der FAZ. Wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen wolle, mÃ¼sse es seine Energieversorgung kÃ¼nftig stÃ¤rker auf den Import synthetischer Kraftstoffe aus LÃ¤ndern ausrichten, die diese kostengÃ¼nstig produzieren kÃ¶nnten. "Schon heute kÃ¶nnen Autos, Schiffe oder Flugzeuge mit erneuerbaren Kraftstoffen betankt werden. Was fehlt, ist eine Plattform fÃ¼r Produzenten und KÃ¤ufer. Genau daran arbeitet GLE360", sagte DÃ¼rr. An der neuen Aufgabe reizen ihn zudem die kurzen Entscheidungswege, die ein Start-up biete.

Mit seinem Schritt in die Wirtschaft zieht DÃ¼rr auch die Konsequenzen aus dem im Mai gegen Wolfgang Kubicki verlorenen Machtkampf um die FDP-Spitze. DÃ¼rr hatte 2025 nach der gescheiterten Bundestagswahl, fÃ¼r die der damalige FDP-Chef Christian Lindner die Verantwortung Ã¼bernahm, nach dem Parteivorsitz gegriffen. Doch der Neuanfang gelang unter seiner FÃ¼hrung nicht.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    ProSiebenSat.1 plant neuen Free-TV-Sender
    ProSiebenSat.1 plant neuen Free-TV-Sender

    UnterfÃ¶hring (dts Nachrichtenagentur) - Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 will einen neuen linearen, frei empfangbaren Sender starten. Das Unternehmen plant, 2027 mit Sat.2 auf

    Mehr
    Saarstahl warnt vor Reform des EU-Emissionshandels
    Saarstahl warnt vor Reform des EU-Emissionshandels

    SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor den erwarteten ReformvorschlÃ¤gen zum EU-Emissionshandel warnt Stefan Rauber, Chef der Stahlhersteller Saarstahl und Dillinger

    Mehr
    Frei verspricht
    Frei verspricht "Paradigmenwechsel" bei Berichtspflichten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat eine drastische Reduktion von Berichts- und Dokumentationspflichten versprochen. Man habe sich im letzten

    Mehr
    "Manager Magazin": Thyssenkrupp zieht BÃ¶rsengang von Stahlsparte in Betracht
    KI-Firma OpenAI verliert Markenstreit vor EU-Gericht
    KI-Firma OpenAI verliert Markenstreit vor EU-Gericht
    Mehr als 220 Euro pro Kopf: Investitionen in Schienennetz weiter gestiegen
    Mehr als 220 Euro pro Kopf: Investitionen in Schienennetz weiter gestiegen
    Spritpreise steigen zum Beginn des Sommerreiseverkehrs deutlich an
    Spritpreise steigen zum Beginn des Sommerreiseverkehrs deutlich an
    GrÃ¼ne fordern von Pistorius AufklÃ¤rung nach Fregatten-Aus
    GrÃ¼ne fordern von Pistorius AufklÃ¤rung nach Fregatten-Aus
    Frankreich: 675 mutmaÃŸliche SexualstraftÃ¤ter seit Anfang Juni festgenommen
    Frankreich: 675 mutmaÃŸliche SexualstraftÃ¤ter seit Anfang Juni festgenommen
    WHO: Bis zu 45 Prozent des Demenzrisikos kÃ¶nnen beeinflusst werden
    WHO: Bis zu 45 Prozent des Demenzrisikos kÃ¶nnen beeinflusst werden
    Trump erhÃ¤lt GoldmÃ¼nze mit seinem Konterfei
    Trump erhÃ¤lt GoldmÃ¼nze mit seinem Konterfei
    Beziehung zu SchÃ¼lerin: Stellvertretender Schulleiter aus Kiel kein Beamter mehr
    Beziehung zu SchÃ¼lerin: Stellvertretender Schulleiter aus Kiel kein Beamter mehr
    Litauen und Lettland warnen vor russischen Angriffen auf Infrastruktur im Baltikum
    Litauen und Lettland warnen vor russischen Angriffen auf Infrastruktur im Baltikum

    Top Meldungen

    FDP kritisiert Merz` ReformplÃ¤ne als unzureichend
    FDP kritisiert Merz` ReformplÃ¤ne als unzureichend

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP hat den Auftritt von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in der traditionellen Sommerpressekonferenz scharf kritisiert. Der Kanzler

    Mehr
    Frei will Gehaltsobergrenze fÃ¼r Unterhaltsvorschuss
    Frei will Gehaltsobergrenze fÃ¼r Unterhaltsvorschuss

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) will beim Unterhaltsvorschuss fÃ¼r Alleinerziehende kÃ¼rzen. Wer mehr als 4.500 bis 5.000 Euro brutto im

    Mehr
    Kabinett beschlieÃŸt Finanzplanung fÃ¼r Klima- und Transformationsfonds
    Kabinett beschlieÃŸt Finanzplanung fÃ¼r Klima- und Transformationsfonds

    Das Kabinett hat die Finanzplanung fÃ¼r den Klima- und Transformationsfonds (KTF) beschlossen, mit dem insbesondere die klimafreundliche Umgestaltung der Wirtschaft finanziert

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts