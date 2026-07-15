Wirtschaft

Saarstahl warnt vor Reform des EU-Emissionshandels

  • dts - 15. Juli 2026, 16:40 Uhr
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Stahlproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor den erwarteten ReformvorschlÃ¤gen zum EU-Emissionshandel warnt Stefan Rauber, Chef der Stahlhersteller Saarstahl und Dillinger HÃ¼tte, vor den Folgen einer AbschwÃ¤chung des wichtigsten Klimaschutzinstruments in Europa. Unternehmen, die nicht transformieren, kÃ¶nnten "lÃ¤nger und gÃ¼nstiger COâ‚‚-intensiv produzieren", sagte Rauber dem "Spiegel". Das mache es auch fÃ¼r Kunden unattraktiver, grÃ¼nen Stahl zu kaufen.

Der Saarstahl-Chef befÃ¼rchtet, dass die geplante Reform den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft gefÃ¤hrden wird. "Je stÃ¤rker der Emissionshandel aufgeweicht wird, desto unattraktiver werden Investitionen in die Produktion von Wasserstoff", mahnte Rauber. "Das ist ein Risiko fÃ¼r uns: weniger Anbieter, hÃ¶here Kosten." Saarstahl und Dillinger HÃ¼tte investieren mit staatlicher FÃ¶rderung 4,6 Milliarden Euro in einen klimagerechten Umbau der Stahlproduktion. Dabei waren die Beteiligten von weiter steigenden CO2-Preisen ausgegangen.

Die EU-Kommission will voraussichtlich am 17. Juli eine Reform des Emissionshandels vorschlagen, um kriselnde Industriebetriebe zu entlasten. Diskutiert wird unter anderem, die Ausgabe neuer AusstoÃŸrechte doch nicht so schnell zu reduzieren wie ursprÃ¼nglich geplant.

BrÃ¼ssel erwÃ¤gt als Ausgleich, Vorreitern zusÃ¤tzliche Zertifikate zu geben. Falls sie diese nicht benÃ¶tigen, kÃ¶nnten sie die Emissionsrechte an andere Betriebe weiterverkaufen, die mehr CO2 ausstoÃŸen. Die HÃ¶he der EntschÃ¤digung wÃ¤re angesichts schwankender Preise jedoch kaum planbar. "Das klingt in der Theorie gut, in der Praxis wÃ¤re es ein BÃ¶rsenspiel", kritisierte Rauber. "Wir wÃ¼rden das Risiko tragen, dass der CO2-Preis fÃ¤llt, statt zu steigen."

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