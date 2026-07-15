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Frankreich: 675 mutmaÃŸliche SexualstraftÃ¤ter seit Anfang Juni festgenommen

  • AFP - 15. Juli 2026, 17:30 Uhr
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Justizminister Darmanin
Bild: AFP

Nach der Ermordung eines elf Jahre alten MÃ¤dchens durch einen SexualstraftÃ¤ter sind in Frankreich innerhalb von fÃ¼nf Wochen 675 Menschen in Gewahrsam genommen worden.

Nach der Ermordung eines elf Jahre alten MÃ¤dchens durch einen SexualstraftÃ¤ter sind in Frankreich innerhalb von fÃ¼nf Wochen 675 Menschen in Gewahrsam genommen worden. Etwa 1000 mutmaÃŸliche MissbrauchsfÃ¤lle seien als vorrangig eingestuft, teilte Justizminister GÃ©rald Darmanin am Mittwoch in Paris mit. Nach dem gewaltsamen Tod von Lyhanna und scharfer Kritik am Vorgehen der Justiz bei Missbrauchsverdacht hatte der Minister eine ÃœberprÃ¼fung von knapp 70.000 FÃ¤llen angeordnet.Â 

Ein Fall sei als vorrangig eingestuft, wenn der mutmaÃŸliche TÃ¤ter identifiziert sei, er der Justiz bereits bekannt sei und das Opfer minderjÃ¤hrig sei, erklÃ¤rte Darmanin. Im Fall von Lyhanna war der mutmaÃŸliche TÃ¤ter mehrfach wegen Vergewaltigung MinderjÃ¤hriger angezeigt gewesen, war aber monatelang von der Justiz und Polizei unbehelligt geblieben. Dies hatte zu einer Protestwelle gegen die Justiz gefÃ¼hrt.

Der 41 Jahre alte JÃ©rÃ´me B., der bislang wegen EntfÃ¼hrung in Untersuchungshaft sitzt, wurde am Mittwoch von einem Untersuchungsrichter verhÃ¶rt. Da seine DNA-Spuren im Intimbereich des getÃ¶teten MÃ¤dchens gefunden wurden, wird erwartet dass die Ermittlungen auf Vergewaltigung und Mord ausgeweitet werden. Er hatte bislang die Aussage dazu verweigert.Â 

Die Durchsicht der anliegenden FÃ¤lle habe zudem zur Aufnahme von 1300 Vorermittlungen seit Anfang Juni gefÃ¼hrt, teilte das Justizministerium mit. Dies seien viermal so viel wie im Vorjahreszeitraum.Â 

Die Bekanntgabe der Zahlen fÃ¤llt mit der Debatte Ã¼ber ein geplantes Kinderschutzgesetz in der Nationalversammlung zusammen. Dieses sieht unter anderem vor, die Unterbringung von Kindern in Heimen zu vermeiden und sie eher in Pflegefamilien zu geben. Zudem sollen die Kontrollen fÃ¼r Lehrer und Betreuer verschÃ¤rft werden.Â 

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