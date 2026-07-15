Trump erhÃ¤lt GoldmÃ¼nze mit seinem Konterfei

PrÃ¤sident Trump im Oval Office

Die USA prÃ¤gen eine neue Ein-Dollar-GoldmÃ¼nze mit dem Konterfei von PrÃ¤sident Donald Trump. Dieser stehe fÃ¼r 'die StÃ¤rke amerikanischer Werte, erklÃ¤rte Finanzminister Scott Bessent.

Die USA prÃ¤gen eine neue Ein-Dollar-GoldmÃ¼nze mit dem Konterfei von PrÃ¤sident Donald Trump. Finanzminister Scott Bessent erklÃ¤rte am Mittwoch im Onlinedienst X, die nationale PrÃ¤geanstalt beginne mit der Herstellung. Trump stehe fÃ¼r "die StÃ¤rke amerikanischer Werte und das Versprechen einer Nation, die sich der Bewahrung der Freiheit fÃ¼r alle verschrieben hat", erklÃ¤rte Bessent.



Die GedenkmÃ¼nze wird zum 250-jÃ¤hrigen Bestehen der USA ausgegeben. Die Vorderseite zeigt den finster dreinblickenden Trump neben dem Motto "In God we trust" (Auf Gott vertrauen wir). Ãœber Trumps Kopf prangt der Schriftzug "Liberty" (Freiheit), am unteren Rand finden sich die Jahreszahlen 1776 - das Jahr der UnabhÃ¤ngigkeitserklÃ¤rung am 4. Juli - und 2026.



Die RÃ¼ckseite der MÃ¼nze zeigt das offizielle Hoheitszeichen der USA: Das GroÃŸe Siegel mit dem WeiÃŸkopfseeadler und dem Wahlspruch "E pluribus unum" (Aus vielen eines).



Viele Internetnutzer reagierten mit Spott auf die neue MÃ¼nze. Der Trump-kritische Abgeordnete Thomas Massie, der bei den Kongresswahlen im Herbst auf Druck des PrÃ¤sidenten nicht erneut antreten kann, schrieb auf X, die USA seien damit "in die Endphase eingetreten". Die Nutzergruppe "Republicans against Trump" verÃ¶ffentlichte ein Kurzvideo des winkenden nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un.



Seit Trumps erneutem Amtsantritt im Januar 2025 ist der PrÃ¤sident allgegenwÃ¤rtig. Er hat Bauwerke nach sich benennen lassen, an zahlreichen Ministerien in Washington hÃ¤ngen riesige Banner mit seinem Konterfei. Kritiker sprechen von einem beispiellosen Personenkult, wie er vor allem aus autoritÃ¤ren Systemen wie in China oder Nordkorea bekannt ist.Â



Die US-PrÃ¤geanstalt will neben dem Dollar zwei weitere MÃ¼nzen mit Trumps Konterfei ausgeben. Der Verkaufspreis solcher StÃ¼cke lag in der Vergangenheit bei mehr als 1000 Dollar.