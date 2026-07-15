Beziehung zu SchÃ¼lerin: Stellvertretender Schulleiter aus Kiel kein Beamter mehr

Darstellung der Justitia

Wegen einer intimen Beziehung zu einer minderjÃ¤hrigen SchÃ¼lerin ist der stellvertretende Leiter eines Kieler Gymnasiums aus dem BeamtenverhÃ¤ltnis entfernt worden. Das entschied das schleswig-holsteinische Verwaltungsgericht in Schleswig.

Wegen einer intimen Beziehung zu einer minderjÃ¤hrigen SchÃ¼lerin ist der stellvertretende Leiter eines Kieler Gymnasiums aus dem BeamtenverhÃ¤ltnis entfernt worden. Das entschied das schleswig-holsteinische Verwaltungsgericht in Schleswig laut Mitteilung vom Mittwoch. Damit gab das Gericht demnach einer Klage des Bildungsministeriums statt und verhÃ¤ngte die disziplinarrechtliche HÃ¶chstmaÃŸnahme.



Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der MannÂ Ã¼ber 15 Monate hinweg eineÂ Beziehung mit der anfangs 16-JÃ¤hrigen gefÃ¼hrt hatte. Dabei kam es laut Gericht zu einerÂ Vielzahl sexueller HandlungenÂ einschlieÃŸlich regelmÃ¤ÃŸigemÂ Geschlechtsverkehr.



Aus Sicht der Kammer setzte der Mann seine Stellung alsÂ stellvertretender Schulleiter gezielt ein, um einÂ NÃ¤heverhÃ¤ltnis herzustellen und dieses nach seinen Vorstellungen zu gestalten. So soll er der MinderjÃ¤hrigenÂ schulische Vorteile in AussichtÂ gestellt und sieÂ zur Vornahme sexueller HandlungenÂ Ã¼berredet haben.



Er habe das bestehendeÂ Macht- und AutoritÃ¤tsgefÃ¤lle bewusst ausgenutztÂ undÂ sich damit nicht nur Ã¼ber seine Amtspflichten hinweggesetzt, sondern diese zurÂ BefriedigungÂ eigener BedÃ¼rfnisse missbraucht, hieÃŸ es.Â Damit liege einÂ schwerer VerstoÃŸ gegen dasÂ strikte Distanzgebot fÃ¼r LehrkrÃ¤fteÂ vor.



Das Urteil ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig. Gegen die Entscheidung kann Berufung beim OberverwaltungsgerichtÂ in Schleswig eingelegt werden.