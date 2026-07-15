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Litauen und Lettland warnen vor russischen Angriffen auf Infrastruktur im Baltikum

  • AFP - 15. Juli 2026, 16:21 Uhr
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Litauens PrÃ¤sident Nauseda
Bild: AFP

Litauen und Lettland haben Russland beschuldigt, Angriffe auf wichtige Infrastruktureinrichtungen in den baltischen Staaten oder Polen vorzubereiten. Der Kreml wies dies zurÃ¼ck.

Litauen und Lettland haben Russland beschuldigt, Angriffe auf wichtige Infrastruktureinrichtungen in den baltischen Staaten oder Polen vorzubereiten. Im Visier Moskaus seien Einrichtungen der Energie- und die Transportinfrastruktur, deren StÃ¶rung "das Funktionieren des gesamten Energie-Systems" unterbrechen kÃ¶nnte, sagte der litauische PrÃ¤sident Gitanas Nauseda am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem lettischen Kollegen Edgars Rinkevics. Diese Planungen wÃ¼rden auf hÃ¶chster Ebenen in Moskau unternommen, fÃ¼gte er hinzu. Der Kreml wies die Anschuldigung zurÃ¼ck.

Rinkevics warnte, Russland kÃ¶nne im Baltikum die Bereitschaft der Nato zur gegenseitigen Beistandsverpflichtung testen. Die baltischen Staaten Estland, Litauen, Lettland sind wie Polen alle EU- und Nato-Mitgliedsstaaten. Das Baltikum mÃ¼sse sich auf Provokationen vorbereiten, sagte Rinkevics. Er warnte unter Bezug auch auf Geheimdienstinformationen vor Sabotage-Akten und hybriden Angriffen. Laut Nauseda hat Litauen den Schutz seiner Transport- und Infrastruktur bereits verstÃ¤rkt.

Mehrere EU-Staaten hatten unlÃ¤ngst Ã¤hnliche BefÃ¼rchtungen geÃ¤uÃŸert. Polens Regierungschef Donald Tusk warnte Ende Juni, "in den kommenden Wochen und Monaten" sei mit verschiedenen Stufen der Eskalation zu rechnen. Die Situation sei "sehr instabil". Polen wie auch baltische Staaten haben Russland bereits fÃ¼r mehrere VorfÃ¤lle verantwortlich gemacht, darunter Brandstiftung, Cyberattacken und StÃ¶rungen im Bahnverkehr.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wies die Anschuldigungen zurÃ¼ck. Es handele sich um eine neue Ausgabe von "Schreckgeschichte, die darauf abzielen, die GehirnwÃ¤sche am Laufen zu halten und die BevÃ¶lkerung auf weitere AufrÃ¼stung vorzubereiten", sagte er.

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