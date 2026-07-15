Litauen und Lettland haben Russland beschuldigt, Angriffe auf wichtige Infrastruktureinrichtungen in den baltischen Staaten oder Polen vorzubereiten. Im Visier Moskaus seien Einrichtungen der Energie- und die Transportinfrastruktur, deren StÃ¶rung "das Funktionieren des gesamten Energie-Systems" unterbrechen kÃ¶nnte, sagte der litauische PrÃ¤sident Gitanas Nauseda am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem lettischen Kollegen Edgars Rinkevics. Diese Planungen wÃ¼rden auf hÃ¶chster Ebenen in Moskau unternommen, fÃ¼gte er hinzu. Der Kreml wies die Anschuldigung zurÃ¼ck.
Rinkevics warnte, Russland kÃ¶nne im Baltikum die Bereitschaft der Nato zur gegenseitigen Beistandsverpflichtung testen. Die baltischen Staaten Estland, Litauen, Lettland sind wie Polen alle EU- und Nato-Mitgliedsstaaten. Das Baltikum mÃ¼sse sich auf Provokationen vorbereiten, sagte Rinkevics. Er warnte unter Bezug auch auf Geheimdienstinformationen vor Sabotage-Akten und hybriden Angriffen. Laut Nauseda hat Litauen den Schutz seiner Transport- und Infrastruktur bereits verstÃ¤rkt.
Mehrere EU-Staaten hatten unlÃ¤ngst Ã¤hnliche BefÃ¼rchtungen geÃ¤uÃŸert. Polens Regierungschef Donald Tusk warnte Ende Juni, "in den kommenden Wochen und Monaten" sei mit verschiedenen Stufen der Eskalation zu rechnen. Die Situation sei "sehr instabil". Polen wie auch baltische Staaten haben Russland bereits fÃ¼r mehrere VorfÃ¤lle verantwortlich gemacht, darunter Brandstiftung, Cyberattacken und StÃ¶rungen im Bahnverkehr.
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wies die Anschuldigungen zurÃ¼ck. Es handele sich um eine neue Ausgabe von "Schreckgeschichte, die darauf abzielen, die GehirnwÃ¤sche am Laufen zu halten und die BevÃ¶lkerung auf weitere AufrÃ¼stung vorzubereiten", sagte er.
Brennpunkte
Litauen und Lettland warnen vor russischen Angriffen auf Infrastruktur im Baltikum
- AFP - 15. Juli 2026, 16:21 Uhr
Litauen und Lettland haben Russland beschuldigt, Angriffe auf wichtige Infrastruktureinrichtungen in den baltischen Staaten oder Polen vorzubereiten. Der Kreml wies dies zurÃ¼ck.
Litauen und Lettland haben Russland beschuldigt, Angriffe auf wichtige Infrastruktureinrichtungen in den baltischen Staaten oder Polen vorzubereiten. Im Visier Moskaus seien Einrichtungen der Energie- und die Transportinfrastruktur, deren StÃ¶rung "das Funktionieren des gesamten Energie-Systems" unterbrechen kÃ¶nnte, sagte der litauische PrÃ¤sident Gitanas Nauseda am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem lettischen Kollegen Edgars Rinkevics. Diese Planungen wÃ¼rden auf hÃ¶chster Ebenen in Moskau unternommen, fÃ¼gte er hinzu. Der Kreml wies die Anschuldigung zurÃ¼ck.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen fordern von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) AufklÃ¤rung zu dem gestoppten Milliardenprojekt zum Kauf von sechs Fregatten.Mehr
Nach der Ermordung eines elf Jahre alten MÃ¤dchens durch einen SexualstraftÃ¤ter sind in Frankreich innerhalb von fÃ¼nf Wochen 675 Menschen in Gewahrsam genommen worden. Etwa 1000Mehr
Wegen einer intimen Beziehung zu einer minderjÃ¤hrigen SchÃ¼lerin ist der stellvertretende Leiter eines Kieler Gymnasiums aus dem BeamtenverhÃ¤ltnis entfernt worden. Das entschiedMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP hat den Auftritt von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in der traditionellen Sommerpressekonferenz scharf kritisiert. Der KanzlerMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat eine drastische Reduktion von Berichts- und Dokumentationspflichten versprochen. Man habe sich im letztenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) will beim Unterhaltsvorschuss fÃ¼r Alleinerziehende kÃ¼rzen. Wer mehr als 4.500 bis 5.000 Euro brutto imMehr