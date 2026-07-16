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22-JÃ¤hriger nach TÃ¶tung von Gleichaltrigem auf offener StraÃŸe in Trier untergebracht

  • AFP - 16. Juli 2026, 14:41 Uhr
Bild vergrößern: 22-JÃ¤hriger nach TÃ¶tung von Gleichaltrigem auf offener StraÃŸe in Trier untergebracht
Fahrzeug vor Polizeidienststelle
Bild: AFP

Ein 22-JÃ¤hriger, der einen gleichaltrigen Mann in Trier auf offener StraÃŸe erstochen haben soll, ist in einer geschlossenen forensischen Psychiatrie untergebracht worden.

Ein 22-JÃ¤hriger, der einen gleichaltrigen Mann in Trier auf offener StraÃŸe erstochen haben soll, ist in einer geschlossenen forensischen Psychiatrie untergebracht worden. Gegen ihn wird wegen Totschlags ermittelt, wie die Staatsanwaltschaft in der rheinland-pfÃ¤lzischen Stadt am Donnerstag mitteilte. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 22-JÃ¤hrige das Opfer am Mittwochvormittag auf einem Gehweg aus unklarer Ursache angegriffen haben.

Mit einem KÃ¼chenmesser soll er dem Studenten mindestens zweimal in den OberkÃ¶rper gestochen haben. Das Opfer brach vor Ort zusammen und starb wenig spÃ¤ter in einem Krankenhaus. Der VerdÃ¤chtige wurde kurze Zeit spÃ¤ter in der NÃ¤he des Tatorts festgenommen. Ein mÃ¶gliches Motiv blieb unklar. TÃ¤ter und Opfer kannten sich nicht. Die Ermittler gingen von einer zufÃ¤lligen Begegnung aus.

Der 22-JÃ¤hrige habe die Stiche direkt nach seiner Festnahme gestanden. Weitere Angaben zu den VorwÃ¼rfen habe er nicht gemacht. Er wurde untergebracht, weil er an einer psychischen Erkrankung leiden soll. Der 22-JÃ¤hrige sei bereits in einer psychiatrischen Klinik in Behandlung gewesen, hieÃŸ es. Seine SchuldfÃ¤higkeit sei zum Tatzeitpunkt mÃ¶glicherweise beeintrÃ¤chtigt gewesen.

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