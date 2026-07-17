Studie: Mindestvorgaben erzielen gewÃ¼nschten Effekt bei komplexen Operationen

OP-Saal in der Uniklinik Bochum

Mindestmengen fÃ¼r komplexe Operationen zeigen nach einer wissenschaftlichen Auswertung den gewÃ¼nschten Effekt, dass dadurch immer mehr schwierige Eingriffe in immer weniger Kliniken vorgenommen werden.

Mindestmengen fÃ¼r komplexe Operationen zeigen nach einer wissenschaftlichen Auswertung den gewÃ¼nschten Effekt, dass dadurch immer mehr schwierige Eingriffe in immer weniger Kliniken vorgenommen werden. Das gelte vor allem fÃ¼r Operationen bei Brustkrebs oder Lungenkrebs, wie das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) am Freitag mitteilte. Der sogenannte QualitÃ¤tsmonitor ist online einsehbar und wurde nun um die Daten aus dem Jahr 2024 ergÃ¤nzt.



FÃ¼r eine Reihe von komplexen Operationen gelten Mindestmengen - also Mindestfallzahlen einer Eingriffsart pro Jahr. Nur Kliniken oder Ã„rztinnen und Ã„rzte, die diese Zahlen voraussichtlich schaffen, dÃ¼rfen sie vornehmen, fÃ¼r NotfÃ¤lle und Ãœbergangsregelungen gibt es Ausnahmen. Festgelegt werden die Mengen vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), dem obersten Beschlussgremium der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen.



Die Idee dabei ist, dass durch die Mindestzahl an FÃ¤llen die Erfahrung des behandelnden Personals steigt und somit das Risiko fÃ¼r Patientinnen und Patienten sinkt. Die "EinfÃ¼hrung und Anhebung der Mindestmengen fÃ¼r KrankenhÃ¤user", die lebensbedrohliche Erkrankungen mit komplexen Operationen behandeln, "fÃ¼hren zu dringend notwendigen Effekten" der Konzentration, erklÃ¤rte WIdO-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Helmut SchrÃ¶der. Die Zahl der Kliniken sinke, die der Operationen steige.



Bei Brustkrebs etwa erhÃ¶hte sich die durchschnittliche jÃ¤hrliche Fallzahl je Klinik von 122 im Jahr 2020 auf 166 im Jahr 2024. Die Zahl der an der Versorgung beteiligten Kliniken sank in diesem Zeitraum um Ã¼ber 20 Prozent. FÃ¼r Brustkrebs-Operationen galt fÃ¼r 2024 noch eine Mindestmenge von 50 FÃ¤llen pro Jahr, ab 2025 sind es 100 FÃ¤lle. Noch stÃ¤rker war der Effekt der Auswertung zufolge bei Lungenkrebs-Operationen.



Dem QualitÃ¤tsmonitor zufolge gibt es allerdings bislang wenig Bewegung bei der Steuerung von Operationen in ausgewiesenen Krebszentren. Hier ist das Ziel, dass mehr Erkrankte in Spezialkliniken behandelt werden. "Die Verantwortlichen in den LÃ¤ndern sollten die Zentralisierung von Krebsbehandlungen in zertifizierten Kliniken weiter vorantreiben", forderte SchrÃ¶der. Das bedeute "klar belegte Ãœberlebensvorteile fÃ¼r die Patientinnen und Patienten".