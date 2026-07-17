Wirtschaft

Umweltminister fÃ¼rchtet Wasserkonflikte in Deutschland

  • dts - 17. Juli 2026, 08:55 Uhr
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Wasserflaschen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat vor Wasserknappheit in Deutschland gewarnt. Das Thema Wasser werde unterschÃ¤tzt, sagte Schneider dem "Spiegel". Deutschland sei bisher ein wasserreiches Land gewesen, aber das Ã¤ndere sich gerade.

Es gehe jetzt darum, die Voraussetzungen zu schaffen, dass Orte auch in zehn oder 20 Jahren noch lebenswert seien und Unternehmen weiter produzieren kÃ¶nnten. "KÃ¼nftig werden wir ernsthafte Konflikte um Wasser haben - auch in Deutschland", sagte Schneider.

Vor allem in BallungsrÃ¤umen werde es Probleme geben, sagte der Minister. "Nehmen wir Berlin: Die Wasserversorgung dort hÃ¤ngt maÃŸgeblich von der Spree ab. Die flieÃŸt jetzt schon an manchen Tagen rÃ¼ckwÃ¤rts." Man wisse, dass da in Zukunft nicht mehr genug Wasser ankomme, weil das abgepumpte Wasser aus den Braunkohletagebauen in der Lausitz wegfalle.

Es gebe daher etwa die Idee, einen Teil des Elbwassers Ã¼ber eine gewaltige Leitung in die Spree zu pumpen. "Der eine oder andere in der Hauptstadt wÃ¤re sicher dafÃ¼r, aber fragen Sie mal in Sachsen, Hamburg oder Tschechien nach. Wenn sich die Trockenheit verschÃ¤rft, droht da ein GroÃŸkonflikt", so Schneider.

Aufgrund der menschengemachten Erderhitzung werden in bestimmten Gebieten DÃ¼rren hÃ¤ufiger und heftiger, beispielsweise in Europa, im Mittelmeerraum, im sÃ¼dlichen Afrika, in Zentral- und Ostasien, in SÃ¼daustralien und im Westen Nordamerikas. Die Situation wird verschÃ¤rft, solange durch das Verbrennen fossiler EnergietrÃ¤ger wie Kohle, Ã–l und Gas zusÃ¤tzliche Treibhausgase in die AtmosphÃ¤re gebracht werden.

An Land verdunstet mehr Wasser und BÃ¶den werden trockener, wenn die AtmosphÃ¤re wÃ¤rmer ist. AuÃŸerdem Ã¤ndert sich durch den Klimawandel die Niederschlagsverteilung, sodass in kÃ¼rzerer Zeit mehr Niederschlag fÃ¤llt. Weil Starkregen die LandoberflÃ¤che schneller sÃ¤ttigt, sickert weniger Wasser tiefer in die BÃ¶den, sondern lÃ¤uft direkt in die FlÃ¼sse ab. FÃ¤llt dieselbe Niederschlagsmenge als milder Regen Ã¼ber einen lÃ¤ngeren Zeitraum, dann ist es wahrscheinlicher, dass Bodenfeuchte und Grundwasserreserven erhalten bleiben.

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