NSU-UnterstÃ¼tzerin Susann E. zu zweijÃ¤hriger BewÃ¤hrungsstrafe verurteilt

Oberlandesgericht Dresden

Das Oberlandesgericht Dresden hat die NSU-UnterstÃ¼tzerin Susann E. zu einer zweijÃ¤hrigen BewÃ¤hrungsstrafe verurteilt. Das Urteil erging unter anderem wegen UnterstÃ¼tzung einer terroristischen Vereinigung in drei FÃ¤llen.

Das Oberlandesgericht Dresden hat die NSU-UnterstÃ¼tzerin Susann E. zu einer zweijÃ¤hrigen BewÃ¤hrungsstrafe verurteilt. Das Urteil erging am Freitag in der sÃ¤chsischen Landeshauptstadt unter anderem wegen UnterstÃ¼tzung einer terroristischen Vereinigung in drei FÃ¤llen. Zudem wurde E. wegen Beihilfe zur besonders schweren rÃ¤uberischen Erpressung verurteilt.



Laut Anklage der Bundesanwaltschaft hatte E. derÂ als NSU-MittÃ¤terin verurteilten Beate ZschÃ¤pe mehrfach ihre IdentitÃ¤t geliehen, als diese im sÃ¤chsischen Zwickau im Untergrund lebte. Sie soll ZschÃ¤pe unter anderem ihre Krankenkassenkarte fÃ¼r Arztbesuche Ã¼berlassen und bei der Anmietung eines Wohnmobils geholfen haben, das der NSU bei seinem letzten RaubÃ¼berfall nutzte.



Das Gericht blieb mit seinem Urteil unter der Forderung der Bundesanwaltschaft, die im Prozess eine Freiheitsstrafe von vier Jahren wegen UnterstÃ¼tzung einer terroristischen Vereinigung und Beihilfe zur besonders schweren rÃ¤uberischen Erpressung gefordert hatte. Die Verteidigung plÃ¤dierte auf Freispruch, weil es keine Beweise dafÃ¼r gebe, dass E. von den NSU-Taten gewusst habe.



Die rechtsextremistische Zelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) hatte zehn Morde, zwei BombenanschlÃ¤ge und mehr als ein Dutzend ÃœberfÃ¤lle begangen. Die NSU-TÃ¤ter Uwe BÃ¶hnhardt und Uwe Mundlos entzogen sich im November 2011 durch Suizid einer drohenden Festnahme nach einem RaubÃ¼berfall in Eisenach. ZschÃ¤pe verbÃ¼ÃŸt ihre Haft im FrauengefÃ¤ngnis Chemnitz.