Brennpunkte

NSU-UnterstÃ¼tzerin Susann E. zu zweijÃ¤hriger BewÃ¤hrungsstrafe verurteilt

  • AFP - 17. Juli 2026, 10:17 Uhr
Bild vergrößern: NSU-UnterstÃ¼tzerin Susann E. zu zweijÃ¤hriger BewÃ¤hrungsstrafe verurteilt
Oberlandesgericht Dresden
Bild: AFP

Das Oberlandesgericht Dresden hat die NSU-UnterstÃ¼tzerin Susann E. zu einer zweijÃ¤hrigen BewÃ¤hrungsstrafe verurteilt. Das Urteil erging unter anderem wegen UnterstÃ¼tzung einer terroristischen Vereinigung in drei FÃ¤llen.

Das Oberlandesgericht Dresden hat die NSU-UnterstÃ¼tzerin Susann E. zu einer zweijÃ¤hrigen BewÃ¤hrungsstrafe verurteilt. Das Urteil erging am Freitag in der sÃ¤chsischen Landeshauptstadt unter anderem wegen UnterstÃ¼tzung einer terroristischen Vereinigung in drei FÃ¤llen. Zudem wurde E. wegen Beihilfe zur besonders schweren rÃ¤uberischen Erpressung verurteilt.

Laut Anklage der Bundesanwaltschaft hatte E. derÂ als NSU-MittÃ¤terin verurteilten Beate ZschÃ¤pe mehrfach ihre IdentitÃ¤t geliehen, als diese im sÃ¤chsischen Zwickau im Untergrund lebte. Sie soll ZschÃ¤pe unter anderem ihre Krankenkassenkarte fÃ¼r Arztbesuche Ã¼berlassen und bei der Anmietung eines Wohnmobils geholfen haben, das der NSU bei seinem letzten RaubÃ¼berfall nutzte.

Das Gericht blieb mit seinem Urteil unter der Forderung der Bundesanwaltschaft, die im Prozess eine Freiheitsstrafe von vier Jahren wegen UnterstÃ¼tzung einer terroristischen Vereinigung und Beihilfe zur besonders schweren rÃ¤uberischen Erpressung gefordert hatte. Die Verteidigung plÃ¤dierte auf Freispruch, weil es keine Beweise dafÃ¼r gebe, dass E. von den NSU-Taten gewusst habe.

Die rechtsextremistische Zelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) hatte zehn Morde, zwei BombenanschlÃ¤ge und mehr als ein Dutzend ÃœberfÃ¤lle begangen. Die NSU-TÃ¤ter Uwe BÃ¶hnhardt und Uwe Mundlos entzogen sich im November 2011 durch Suizid einer drohenden Festnahme nach einem RaubÃ¼berfall in Eisenach. ZschÃ¤pe verbÃ¼ÃŸt ihre Haft im FrauengefÃ¤ngnis Chemnitz.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Weiter keine Entwarnung bei Waldbrand in MÃ¼ritz-Nationalpark
    Weiter keine Entwarnung bei Waldbrand in MÃ¼ritz-Nationalpark

    Beim Waldbrand im MÃ¼ritz-Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern kÃ¶nnen die BehÃ¶rden weiter keine Entwarnung geben. Aus der Luft sei inzwischen zwar wenig offenes Feuer zu

    Mehr
    Polizei: Mehrheit der Opfer bei Brand in Bangkoker Lokal an Rauchvergiftung gestorben
    Polizei: Mehrheit der Opfer bei Brand in Bangkoker Lokal an Rauchvergiftung gestorben

    Die Mehrheit der 33 Todesopfer bei dem verheerenden Brand in einem Lokal in der thailÃ¤ndischen Hauptstadt Bangkok ist nach Polizeiangaben an einer Rauchvergiftung gestorben. 27

    Mehr
    Schneider drÃ¤ngt auf GrundgesetzÃ¤nderung fÃ¼r Klimaanpassung
    Schneider drÃ¤ngt auf GrundgesetzÃ¤nderung fÃ¼r Klimaanpassung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Umweltminister Carsten Schneider (SPD) drÃ¤ngt darauf, das Grundgesetz anzupassen, um LÃ¤nder und Kommunen besser bei der Anpassung an den

    Mehr
    Bundesgerichtshof: WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen Klimaanlage auf Balkon einbauen
    Bundesgerichtshof: WohnungseigentÃ¼mer dÃ¼rfen Klimaanlage auf Balkon einbauen
    Starkes Plus im Wohnungsbau: 24,7 Prozent mehr Baugenehmigungen im Mai
    Starkes Plus im Wohnungsbau: 24,7 Prozent mehr Baugenehmigungen im Mai
    EU-Kommission legt VorschlÃ¤ge fÃ¼r Ã„nderungen am Emissionshandel vor
    EU-Kommission legt VorschlÃ¤ge fÃ¼r Ã„nderungen am Emissionshandel vor
    Bundesgerichtshof entscheidet Ã¼ber Anspruch von EigentÃ¼mern auf Klimaanlage
    Bundesgerichtshof entscheidet Ã¼ber Anspruch von EigentÃ¼mern auf Klimaanlage
    Linke schlÃ¤gt Bodenpreisdeckel gegen hohe Baukosten vor
    Linke schlÃ¤gt Bodenpreisdeckel gegen hohe Baukosten vor
    Studie: Mindestvorgaben erzielen gewÃ¼nschten Effekt bei komplexen Operationen
    Studie: Mindestvorgaben erzielen gewÃ¼nschten Effekt bei komplexen Operationen
    Parlament in Israel vor Wahlen im Oktober aufgelÃ¶st
    Parlament in Israel vor Wahlen im Oktober aufgelÃ¶st
    RKI: Vier BeschÃ¤ftigte an Frankfurter Flughafen an Malaria erkrankt
    RKI: Vier BeschÃ¤ftigte an Frankfurter Flughafen an Malaria erkrankt
    Deutsch-franzÃ¶sische Beratungen: Merz und Macron erÃ¶rtern Nuklearpartnerschaft
    Deutsch-franzÃ¶sische Beratungen: Merz und Macron erÃ¶rtern Nuklearpartnerschaft
    Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im Mai gewachsen
    Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im Mai gewachsen

    Top Meldungen

    Umweltminister fÃ¼rchtet Wasserkonflikte in Deutschland
    Umweltminister fÃ¼rchtet Wasserkonflikte in Deutschland

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat vor Wasserknappheit in Deutschland gewarnt. Das Thema Wasser werde unterschÃ¤tzt, sagte

    Mehr
    Union will geplante ErhÃ¶hung der Sektsteuer verhindern
    Union will geplante ErhÃ¶hung der Sektsteuer verhindern

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Unionsfraktion stellt sich gegen die von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) geplante Anhebung der Alkoholsteuer. Sie will eine hÃ¶here

    Mehr
    Uniper richtet InvestitionsplÃ¤ne nach neuem Kraftwerksgesetz aus
    Uniper richtet InvestitionsplÃ¤ne nach neuem Kraftwerksgesetz aus

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der bundeseigene Strom- und Gaskonzern Uniper hat eine Woche nach der Verabschiedung des "Strom-Versorgungssicherheits- und

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts