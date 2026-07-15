IW-Studie: BehÃ¶rden hinken bei KI-Kompetenz hinterher

Netzwerk-Patchpanel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ã¶ffentliche Verwaltung in Deutschland hinkt beim Aufbau von KI-Kompetenzen hinterher. Das zeigt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW KÃ¶ln), Ã¼ber die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten. DafÃ¼r werteten die Forscher knapp 13 Millionen Online-Stellenanzeigen aus dem Jahr 2025 aus.



Das Ergebnis fÃ¤llt ernÃ¼chternd aus: Von insgesamt 190.858 Stellenausschreibungen der Ã¶ffentlichen Verwaltung enthielten lediglich 0,7 Prozent einen Bezug zu KÃ¼nstlicher Intelligenz. Damit liegt die Ã¶ffentliche Verwaltung deutlich hinter der Privatwirtschaft zurÃ¼ck, wo der Anteil mit 1,5 Prozent mehr als doppelt so hoch ist. Besonders groÃŸ ist der RÃ¼ckstand auf kommunaler Ebene: Dort lag der Anteil sogar nur bei 0,3 Prozent.



IW-Forscher und Studien-Mitautor Jan BÃ¼chel sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, der niedrige Stellenanteil mit KI-Bezug deute darauf hin, dass die Effizienzvorteile, die KI fÃ¼r die Verwaltungsmodernisierung biete, bislang noch nicht umfassend genutzt wÃ¼rden. Besonders alarmierend sei, dass in 43 Prozent der Kreise Deutschlands noch keine einzige KI-Stelle in der Ã¶ffentlichen Verwaltung ausgeschrieben werde. Dies deute darauf hin, dass KI bislang noch kein flÃ¤chendeckender Modernisierungstreiber der Ã¶ffentlichen Verwaltung sei und der KI-Kompetenzaufbau stattdessen nur in vereinzelten VorreiterbehÃ¶rden umfassend angegangen werde.



Dabei wÃ¤chst der Handlungsdruck. Schon heute klagen viele BehÃ¶rden Ã¼ber Personalmangel, gleichzeitig gehen in den kommenden Jahren zahlreiche BeschÃ¤ftigte in den Ruhestand. KI kÃ¶nnte Verwaltungsmitarbeiter vor allem bei wiederkehrenden Aufgaben unterstÃ¼tzen und dadurch KapazitÃ¤ten fÃ¼r komplexere FÃ¤lle schaffen. BÃ¼rger und Unternehmen kÃ¶nnten von kÃ¼rzeren Bearbeitungszeiten bei AntrÃ¤gen und Genehmigungen profitieren.



Nach EinschÃ¤tzung der Autoren wird KÃ¼nstliche Intelligenz in BehÃ¶rden bislang jedoch hÃ¤ufig als reine IT-Aufgabe verstanden. BÃ¼chel betonte, KI-Kompetenz sei nicht nur auf Fachebene, sondern ebenfalls in FÃ¼hrungspositionen wichtig, da dort KI-Governance strategisch verantwortet und umgesetzt werde. Wichtig sei, dass KI auch als Managementaufgabe anstatt als rein technische Aufgabe verstanden werde. Nur so kÃ¶nnten BehÃ¶rden gemeinsame Standards entwickeln, BeschÃ¤ftigte beim Wandel mitnehmen und Vorbehalte abbauen.



Bleibt der Aufbau entsprechender Kompetenzen aus, dÃ¼rfte sich der FachkrÃ¤ftemangel weiter verschÃ¤rfen. BÃ¼chel warnte, der akute FachkrÃ¤ftemangel, der sich perspektivisch noch weiter verschÃ¤rfen werde, setze die Ã¶ffentliche Verwaltung unter Druck. Gelinge es dagegen, KI sinnvoll einzusetzen, kÃ¶nnten KapazitÃ¤ten bei BeschÃ¤ftigten frei werden und fÃ¼r BÃ¼rger sowie Unternehmen kÃ¶nnte dies kÃ¼rzere Bearbeitungszeiten bei Genehmigungen und AntrÃ¤gen bedeuten.

