DIHK schlÃ¤gt wegen NaturflÃ¤chen-Gesetz Alarm

Haus der Deutschen Wirtschaft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft lÃ¤uft Sturm gegen einen Gesetzentwurf von Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) zum besseren Schutz von NaturflÃ¤chen.



Die HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Helena Melnikov, sagte der "Rheinischen Post", die Bundesregierung dÃ¼rfe den beschleunigten Erhalt und Ausbau der Infrastruktur nicht durch ein kÃ¼nstliches Gegeneinander von Natur und Wirtschaft stoppen. Schneiders Gesetzentwurf bedrohe Investitionen in dringend benÃ¶tigte StraÃŸenprojekte in lÃ¤ndlichen Regionen, etwa Ortsumgehungen, BrÃ¼ckenbauten oder die Rohstoffgewinnung.



Der Gesetzentwurf soll die Naturschutzgebiete, die Kernzonen von BiosphÃ¤renreservaten und bestimmte Moore in das Ã¼berragende Ã¶ffentliche Interesse stellen und damit noch besser vor Bauprojekten schÃ¼tzen. Die Wirtschaft sieht dadurch nun aber Planungen fÃ¼r Infrastrukturprojekte in Gefahr. Das Gesetz werde besonders Projekte erheblich verzÃ¶gern oder stoppen, die bisher nicht in das Ã¼berragende Ã¶ffentliche Interesse gestellt wurden, heiÃŸt es in der DIHK-Stellungnahme zum Gesetzentwurf. Betroffen seien vor allem regional wichtige Projekte wie UmgehungsstraÃŸen, Gewerbegebiete, HÃ¤fen oder der Rohstoffabbau.



Melnikov warnte, das NaturflÃ¤chen-Gesetz werde die gerade mit dem Infrastruktur-Zukunftsgesetz beschlossenen BeschleunigungsbemÃ¼hungen fÃ¼r diese Projekte konterkarieren. Rund 80 Prozent aller Vorhaben im Bundesverkehrswegeplan stÃ¼nden nicht im Ã¼berragenden Ã¶ffentlichen Interesse und kÃ¶nnten nun durch den Vorrang des Naturschutzes behindert werden. Betroffen wÃ¤ren Umgehungs- oder StichstraÃŸen, Gewerbegebiete oder der Rohstoffabbau. "Wir kÃ¶nnen es uns aber nicht leisten, hier weiterhin nur im Schneckentempo oder gar nicht voranzukommen", sagte Melnikov.



Rund die HÃ¤lfte der BruttowertschÃ¶pfung entstehe auf dem Land. "Wenn wir unsere Hidden Champions auf dem Land und viele andere Betriebe abhÃ¤ngen, hÃ¤ngen wir Deutschland vom Wachstum ab", sagte Melnikov. Sie appellierte an die Koalition, hier noch entsprechende Korrekturen vorzunehmen. Nach Informationen der Zeitung war bis Dienstagnachmittag weiterhin offen, ob der in der Koalition strittige Gesetzentwurf von Umweltminister Schneider vom Kabinett beschlossen werden kann.

